札幌vs大宮 スタメン発表
[5.9 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第16節](プレド)
※14:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 24 田川知樹
DF 2 高尾瑠
DF 3 パク・ミンギュ
DF 47 西野奨太
DF 55 梅津龍之介
MF 18 木戸柊摩
MF 19 ティラパット
MF 27 荒野拓馬
MF 31 堀米悠斗
MF 35 原康介
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 28 岡田大和
DF 39 川原颯斗
DF 50 浦上仁騎
MF 13 堀米勇輝
MF 16 長谷川竜也
FW 22 キングロード・サフォ
FW 23 大森真吾
FW 71 白井陽斗
監督
川井健太
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 5 ガブリエウ
DF 22 茂木力也
DF 34 村上陽介
DF 44 木寺優直
MF 3 加藤聖
MF 7 小島幹敏
MF 11 カプリーニ
MF 33 和田拓也
MF 45 山本桜大
FW 20 日高元
控え
GK 50 若林学歩
DF 37 関口凱心
DF 88 西尾隆矢
MF 8 カウアン・ディニース
MF 14 泉柊椰
MF 15 中山昂大
MF 43 小林柚希
FW 23 杉本健勇
FW 90 オリオラ・サンデー
監督
宮沢悠生
※14:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 24 田川知樹
DF 2 高尾瑠
DF 3 パク・ミンギュ
DF 47 西野奨太
DF 55 梅津龍之介
MF 18 木戸柊摩
MF 19 ティラパット
MF 27 荒野拓馬
MF 31 堀米悠斗
MF 35 原康介
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 28 岡田大和
DF 50 浦上仁騎
MF 13 堀米勇輝
MF 16 長谷川竜也
FW 22 キングロード・サフォ
FW 23 大森真吾
FW 71 白井陽斗
監督
川井健太
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 5 ガブリエウ
DF 22 茂木力也
DF 34 村上陽介
DF 44 木寺優直
MF 3 加藤聖
MF 7 小島幹敏
MF 11 カプリーニ
MF 33 和田拓也
MF 45 山本桜大
FW 20 日高元
控え
GK 50 若林学歩
DF 37 関口凱心
DF 88 西尾隆矢
MF 8 カウアン・ディニース
MF 14 泉柊椰
MF 15 中山昂大
MF 43 小林柚希
FW 23 杉本健勇
FW 90 オリオラ・サンデー
監督
宮沢悠生