[5.9 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第16節](プレド)

※14:00開始

主審:上原直人

<出場メンバー>

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 24 田川知樹

DF 2 高尾瑠

DF 3 パク・ミンギュ

DF 47 西野奨太

DF 55 梅津龍之介

MF 18 木戸柊摩

MF 19 ティラパット

MF 27 荒野拓馬

MF 31 堀米悠斗

MF 35 原康介

FW 20 アマドゥ・バカヨコ

控え

GK 1 菅野孝憲

DF 28 岡田大和

DF 39 川原颯斗

DF 50 浦上仁騎

MF 13 堀米勇輝

MF 16 長谷川竜也

FW 22 キングロード・サフォ

FW 23 大森真吾

FW 71 白井陽斗

監督

川井健太

[RB大宮アルディージャ]

先発

GK 1 笠原昂史

DF 5 ガブリエウ

DF 22 茂木力也

DF 34 村上陽介

DF 44 木寺優直

MF 3 加藤聖

MF 7 小島幹敏

MF 11 カプリーニ

MF 33 和田拓也

MF 45 山本桜大

FW 20 日高元

控え

GK 50 若林学歩

DF 37 関口凱心

DF 88 西尾隆矢

MF 8 カウアン・ディニース

MF 14 泉柊椰

MF 15 中山昂大

MF 43 小林柚希

FW 23 杉本健勇

FW 90 オリオラ・サンデー

監督

宮沢悠生