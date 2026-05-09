『ミラベルと魔法だらけの家』モチーフ！ベルメゾン ディズニー「キャミソールワンピース」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「ミラベル」をイメージしたモチーフがあしらわれた、ディズニーデザイン「キャミソールワンピース」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「キャミソールワンピース」ミラベルと魔法だらけの家
© Disney
価格：8,490円（税込）
サイズ：M、L
肩ひも調節可
生地：＜織物＞レーヨン85％、ナイロン15％（楊柳平織）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
『ミラベルと魔法だらけの家』の世界観が楽しめるリラクシーなキャミソールワンピース。
主人公「ミラベル」をイメージしたモチーフがたっぷりとあしらわれています。
© Disney
肩ひもは調節が可能で、身長や着こなしに合わせて丈感をアレンジすることも！
インナー次第で、春から秋まで長く楽しめる1着です。
© Disney
ゆったりとしたシルエットで着心地もラクチン◎
体型をカバーしつつオシャレにコーディネートできます。
© Disney
胸元には、蝶々やお花の刺繍も！
刺繍にはビビッドなカラーの色が使われているので、かわいく映えます。
© Disney
＜素材アップ＞
身生地は清涼感のある楊柳平織素材を使用。
表面のシボ感が肌への張り付きを抑え、さらりと快適な着心地です。
Tシャツやカーディガンと合わせたり、1着で様々な着こなしができるのも魅力的！
「ミラベル」をイメージしたモチーフがあしらわれた、ディズニーデザイン「キャミソールワンピース」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 『ミラベルと魔法だらけの家』モチーフ！ベルメゾン ディズニー「キャミソールワンピース」 appeared first on Dtimes.