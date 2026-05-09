ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「ミラベル」をイメージしたモチーフがあしらわれた、ディズニーデザイン「キャミソールワンピース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「キャミソールワンピース」ミラベルと魔法だらけの家

© Disney

価格：8,490円（税込）

サイズ：M、L

肩ひも調節可

生地：＜織物＞レーヨン85％、ナイロン15％（楊柳平織）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『ミラベルと魔法だらけの家』の世界観が楽しめるリラクシーなキャミソールワンピース。

主人公「ミラベル」をイメージしたモチーフがたっぷりとあしらわれています。

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肩ひもは調節が可能で、身長や着こなしに合わせて丈感をアレンジすることも！

インナー次第で、春から秋まで長く楽しめる1着です。

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ゆったりとしたシルエットで着心地もラクチン◎

体型をカバーしつつオシャレにコーディネートできます。

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胸元には、蝶々やお花の刺繍も！

刺繍にはビビッドなカラーの色が使われているので、かわいく映えます。

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＜素材アップ＞

身生地は清涼感のある楊柳平織素材を使用。

表面のシボ感が肌への張り付きを抑え、さらりと快適な着心地です。

Tシャツやカーディガンと合わせたり、1着で様々な着こなしができるのも魅力的！

「ミラベル」をイメージしたモチーフがあしらわれた、ディズニーデザイン「キャミソールワンピース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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