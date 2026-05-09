この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【5分前の自分と別人】肩甲骨が広がったガチガチ背中がスッと動き出すストレッチ」と題した動画を公開しました。この動画では、約5分間で固まった背中をほぐし、肩甲骨周りの動きをスムーズにするためのストレッチを紹介しています。

プログラムは、あぐらの姿勢から始まります。まずは脇の下からあばらにかけて付着する「前鋸筋」を、反対の手の指でこするようにほぐしていきます。次に、首の斜め前にある「胸鎖乳突筋」を、親指の付け根を使って上から下へ軽い圧をかけながらほぐし、首周りの緊張を和らげます。

続いて、両腕を使った動きに移ります。両手を顔の前からスタートし、手のひらを返しながら胸を大きく開く動作を繰り返します。その後、背中で手を組んで円を描くように回し、肩甲骨周りをダイナミックに動かします。さらに、両手を胸の前で組んで背中を丸め、肩甲骨を背骨から遠ざけるように意識しながら腕で八の字を描くストレッチも行います。

終盤には、両腕を真上に伸ばした状態から交互に肘を引き、脇を寄せることで肩甲骨の内側を刺激。最後に、背骨をねじる回旋ストレッチや、首をゆっくり大きく回す動きでクールダウンし、全身の伸びで締めくくります。

短時間で実践できるこのストレッチは、デスクワークの合間や一日の終わりに取り入れるのに適しています。背中の張りや肩こりに悩む方は、日々の習慣に加えてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:05

前鋸筋ほぐし
00:54

胸鎖乳突筋ほぐし
02:14

肩甲骨を広げる八の字ストレッチ
03:34

背骨の回旋ストレッチ
05:14

最後の伸び

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