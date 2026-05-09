「中日９−２巨人」（８日、バンテリンドーム）

バスに乗り込む巨人ナインらの表情に笑みはない。だが、確かな闘志は宿っていた。中日に大敗し、ついに貯金は尽きた。試合後に主将・岸田行倫捕手（２９）を中心に、投手と野手の全員がそろった選手ミーティングで結束を確認。岸田の言葉はシンプルだ。

「長いシーズン、こういう時もあると思う。今若い選手も多いですし、元気だけはなくさずに明るく、雰囲気自体も暗くはならないように」

９連戦を３勝６敗と苦しみ、仕切り直したこの日も投打がかみ合わない。先発・ウィットリーが打球直撃のアクシデントに見舞われるなど４回１／３を５失点と踏ん張れず、３番手の石川も４失点。打線は１０試合ぶりの二桁となる１０安打を放ったが２点止まりだった。

６日のヤクルト戦で完封負けを喫し、岸田はチームの異変を感じていた。「雰囲気も悪かったし、そういうのもあってやろうかなと思った」と主将経験のある坂本に相談。「俺もちょっと思っていた。そこはキシ（岸田）のタイミングでやっていいと思う」と背中を押され、この日の敗戦後に「何とかこういうのをみんなで乗り越えていきたいと思ってやりました」と全員の招集をかけた。

選手らの姿に阿部監督も「引きずっててもしょうがない。明日、奮起を期待しています」と顔を上げた。今季初の４安打と吉川の復調気配もある。全員で乗り越えていく。沈みかけた空気に、岸田が火をともした。