◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日９―２巨人（８日・バンテリンドーム）

９連戦明け１発目で、フレッシュな気持ちで戦いに臨んだはずも、重苦しい展開となった。投打ともに振るわず２連敗を喫し、貯金消滅。４月１３日以来の勝率５割で、先制されたらこれで６連敗となった。阿部監督は「とにかく引きずっていてもしょうがないのでね」と切り替えを強調した。

先発・ウィットリーは２回無死一塁でボスラーにカウント３―１から右翼席へ先制２ランを献上。５登板４被弾で、阿部監督は「結構長打を打たれることが多いので、ボール先行になっちゃうとキツい」と指摘した。５回には１死一塁から柳のバントを処理したが一塁へ悪送球し、失点にも直結。来日最短の４回１／３を５失点で（自責３）で２敗目を喫し「取れるアウトを取らないと、ああいう流れにつながっちゃう」と指揮官は嘆いた。先制された過去５戦は一時同点すらもなし。打線も現在苦しい状況なだけに、何とか粘りを見せたかった。

実際に打線は厳しいスタートでもあった。相手先発・柳に抜群の制球力を見せられ、初回先頭から６連続三振。これは００年５月７日・ヤクルト戦（東京Ｄ）以来２６年ぶりの球団ワーストタイ記録だ。１９イニングぶりの得点、２８イニングぶりの適時打と明るい材料はあり、１０戦ぶりの２ケタ１０安打も放ったが、連打はなく２得点のみ。「どう点につなげるか。そういう一打を打つかが大事」と阿部監督は求めた。

試合後には主将・岸田の呼びかけで緊急ミーティングを実施。３勝６敗に終わったＧＷ９連戦後にチームの雰囲気などを加味して坂本にも相談していた。この敗戦で仲間たちを集め、「長いシーズン、こういうときもあると思う。今は若い選手が多いですし、元気だけはなくさず明るく。雰囲気も暗くはならないように」と声を掛けた。

選手たちの行動を知った阿部監督も次戦へ期待を込める。「奮起を期待しています」。主将を中心に改めて団結心を持ったナイン。とにかく前へ進むしかない。（田中 哲）