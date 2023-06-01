『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』演歌・歌謡曲LIVE 授賞式の開催が決定 豪華アーティストが集結
一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』内の開催ウィークにて、演歌・歌謡曲部門を表彰する『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE[最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式]』が6月11日に開催されることが発表された。
【写真】圧倒的透明感！ノースリドレスから二の腕あらわな畑芽育（MAJ2026ノミネート作品発表会より）
「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした『MUSIC AWARDS JAPAN』は、6月13日の授賞式だけでなく、6月5日から6月13日にわたり開催ウィークとして、音楽にまつわるさまざまなイベントを実施する。
開催ウィーク内の6月11日に演歌・歌謡曲部門を表彰する『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE[最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式]』の開催が決定。『最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞』にはSHOW-WA「外せないピンキーリング」、SHOW-WA＆MATSURI「僕らの口笛」、辰巳ゆうと「運命の夏」、新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」、山内惠介「北の断崖」がノミネートしている。
同授賞式では、演歌・歌謡曲を日本のソウルミュージックとして位置付け、日本の伝統的なカルチャーを世界へと発信する。ライブには日本を代表する演歌・歌謡曲のアーティストが出演し、さらに歌唱以外にも日本の伝統的な芸能を発信するパフォーマンスが行われる予定となっている。
授賞式の模様はYouTubeほかで配信される予定で、テレビ東京で6月21日正午から、BSテレ東で6月30日午後7時から放送される。
■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE[最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式]』概要
日時：6月11日（木） 午後4時 開場／午後5時 開演
場所：東京・Zepp DiverCity
出演者：
細川たかし、水森かおり、島津亜矢、市川由紀乃、キム・ヨンジャ、山内惠介、純烈、SHOW-WA、MATSURI、辰巳ゆうと、真田ナオキ、新浜レオン、青山新、二見颯一、田中あいみ、KaWangほか（順不同）
MC：
森崎ウィン、松丸友紀、ケイナ（順不同）
歌唱者以外の出演者：
マーティ・フリードマン、吉田兄弟、DAISHI DANCE、カムイ、林家つる子、SOME≡LINEZほか（順不同）
■最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞 ノミネートアーティスト コメント（五十音順）
▼SHOW-WA
いつも応援いただきありがとうございます。皆様のおかげで今年もMUSIC AWARDS JAPANにノミネートいただくことができ、大変光栄に思っております。「外せないピンキーリング」は、僕たちSHOW-WAにとっても勝負の作品です！SHOW-WAが皆様の日常を彩り『外せない』存在になれるようにこれからも頑張りますので、引き続きあたたかい応援の程よろしくお願いいたします!!
▼SHOW-WA＆MATSURI
いつも応援してくださるファンの皆様、関係者の皆様、本当にありがとうございます。
SHOW-WA＆MATSURIとして、初めて最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネートされたとお聞きし、大変光栄に思っております。
「僕らの口笛」は、上手くいかない日や立ち止まりそうになった時にそっと優しくそばにいてくれる楽曲です。
この曲のように、僕たちも、もっともっと多くの皆様に寄り添うことができるような存在になりたいと思っております。
これからもSHOW-WA＆MATSURIらしく、どんな時も前を向いて1歩ずつ進んでいきたいと思いますので、引き続き応援の程よろしくお願いいたします
▼辰巳ゆうと
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞に「運命の夏」がノミネートされた事、本当に光栄です。
応援してくださる皆様、支えてくださる皆様へ感謝の気持ちで胸がいっぱいです。日本の演歌・歌謡曲への誇りを胸に、
そして歌に対する想いをこれからも熱く持ち続け歌い続けて
いきたいと思います。
自分ができる最大のパフォーマンスをお届けしたいと思います。
本当にありがとうございます。
▼新浜レオン
この度は昨年に続き、2年連続で『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネートしていただき心から感謝の気持ちでいっぱいです。
今回の「Fun! Fun! Fun!」は笑顔、そして希望を届けることをテーマに歌ってきました！
また、“WAKIWAKIダンス”という誰でも一緒に踊ることができるダンスもあるので是非注目してください！
2年連続のノミネートという名誉を胸に、今年は東京から世界に向けて全力でパフォーマンスさせていただきます！
一緒に踊っておくレオーン!!!
▼山内惠介
昨年に続きまして、『MUSIC AWARDS JAPAN』最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞に「北の断崖」をノミネートしていただきまして、有難うございます。
デビュー25周年記念曲は、原点回帰ということで究極の女歌を、
しかも四行詩で書いていただきました。
これは、山内惠介を育ててくれた演歌への恩返しでもあります。
演歌の魅力を伝える礎になる作品だと思いますので、応援どうぞよろしくお願いいたします。
【写真】圧倒的透明感！ノースリドレスから二の腕あらわな畑芽育（MAJ2026ノミネート作品発表会より）
「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした『MUSIC AWARDS JAPAN』は、6月13日の授賞式だけでなく、6月5日から6月13日にわたり開催ウィークとして、音楽にまつわるさまざまなイベントを実施する。
同授賞式では、演歌・歌謡曲を日本のソウルミュージックとして位置付け、日本の伝統的なカルチャーを世界へと発信する。ライブには日本を代表する演歌・歌謡曲のアーティストが出演し、さらに歌唱以外にも日本の伝統的な芸能を発信するパフォーマンスが行われる予定となっている。
授賞式の模様はYouTubeほかで配信される予定で、テレビ東京で6月21日正午から、BSテレ東で6月30日午後7時から放送される。
■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE[最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式]』概要
日時：6月11日（木） 午後4時 開場／午後5時 開演
場所：東京・Zepp DiverCity
出演者：
細川たかし、水森かおり、島津亜矢、市川由紀乃、キム・ヨンジャ、山内惠介、純烈、SHOW-WA、MATSURI、辰巳ゆうと、真田ナオキ、新浜レオン、青山新、二見颯一、田中あいみ、KaWangほか（順不同）
MC：
森崎ウィン、松丸友紀、ケイナ（順不同）
歌唱者以外の出演者：
マーティ・フリードマン、吉田兄弟、DAISHI DANCE、カムイ、林家つる子、SOME≡LINEZほか（順不同）
■最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞 ノミネートアーティスト コメント（五十音順）
▼SHOW-WA
いつも応援いただきありがとうございます。皆様のおかげで今年もMUSIC AWARDS JAPANにノミネートいただくことができ、大変光栄に思っております。「外せないピンキーリング」は、僕たちSHOW-WAにとっても勝負の作品です！SHOW-WAが皆様の日常を彩り『外せない』存在になれるようにこれからも頑張りますので、引き続きあたたかい応援の程よろしくお願いいたします!!
▼SHOW-WA＆MATSURI
いつも応援してくださるファンの皆様、関係者の皆様、本当にありがとうございます。
SHOW-WA＆MATSURIとして、初めて最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネートされたとお聞きし、大変光栄に思っております。
「僕らの口笛」は、上手くいかない日や立ち止まりそうになった時にそっと優しくそばにいてくれる楽曲です。
この曲のように、僕たちも、もっともっと多くの皆様に寄り添うことができるような存在になりたいと思っております。
これからもSHOW-WA＆MATSURIらしく、どんな時も前を向いて1歩ずつ進んでいきたいと思いますので、引き続き応援の程よろしくお願いいたします
▼辰巳ゆうと
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞に「運命の夏」がノミネートされた事、本当に光栄です。
応援してくださる皆様、支えてくださる皆様へ感謝の気持ちで胸がいっぱいです。日本の演歌・歌謡曲への誇りを胸に、
そして歌に対する想いをこれからも熱く持ち続け歌い続けて
いきたいと思います。
自分ができる最大のパフォーマンスをお届けしたいと思います。
本当にありがとうございます。
▼新浜レオン
この度は昨年に続き、2年連続で『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネートしていただき心から感謝の気持ちでいっぱいです。
今回の「Fun! Fun! Fun!」は笑顔、そして希望を届けることをテーマに歌ってきました！
また、“WAKIWAKIダンス”という誰でも一緒に踊ることができるダンスもあるので是非注目してください！
2年連続のノミネートという名誉を胸に、今年は東京から世界に向けて全力でパフォーマンスさせていただきます！
一緒に踊っておくレオーン!!!
▼山内惠介
昨年に続きまして、『MUSIC AWARDS JAPAN』最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞に「北の断崖」をノミネートしていただきまして、有難うございます。
デビュー25周年記念曲は、原点回帰ということで究極の女歌を、
しかも四行詩で書いていただきました。
これは、山内惠介を育ててくれた演歌への恩返しでもあります。
演歌の魅力を伝える礎になる作品だと思いますので、応援どうぞよろしくお願いいたします。