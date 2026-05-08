吉本新喜劇の大塚澪（29）が8日、大阪市内で初の著書「ゾンビメンタル どんなにヘコんでもすぐに復活する人の思考法」発売イベントに出席した。

大塚がアンガーマネジメントならぬアンガー“され”マネジメントなど、約20年にわたり培ってきた、どんなにヘコんでもすぐに復活する「ゾンビメンタル」を手に入れるメソッドを体系化した一冊。ヘコんだときの対処法について聞かれると「お酒を飲んで寝ます。下まで落ち込みきったら何が良くなかったか見えてくるので」と語った。

イベントには“飲み友達”のオール巨人（74）も参加。巨人の“連絡係”を担当しているうちに飲みに連れて行ってもらう間柄になったといい、「座員からは『巨人師匠を手玉に取り、内場（勝則）さんを手玉に取り、帯（谷孝史）兄とデートにいき、とんでもない人がおる』って言われてます」と笑った。

本の目標については「重版はかけたい。4000冊」と希望。一方で、印税が「よく分からない」と話し、巨人から「ちゃんと聞いとかなアカンで。吉本なんやから。12〜13％で契約したらええ」と忠告されると、「まだ間に合いますか？」と吉本関係者に問いかけていた。