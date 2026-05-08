夫が不倫を繰り返し離婚、借金6000万円で破産した美人シンママ・エリナが直球すぎる性格ゆえに衝突を招く事態となり、ひろゆきが毒舌を交えて分析した。

【映像】夫が不倫を繰り返し離婚＆破産した美人シンママのビジュアル

5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

エリナが端を発したことで言い合いの展開になった男女の大荒れの様子を見て、アレン様は「エリナのタイプが好きかどうかではなく、ちょっとモテないのもわかった」と分析。ひろゆきは最初の時はそこまでエリナに注目していなかったと言うが「僕の中でずっと（好感度が）上がり続けている。超努力家！頑張ってる。ただ思ったことを言っちゃって、トラブルを起こすんだけど、でも嘘はついてないし自分の感情に正直に話してるだけだから、この人いい人だなって。友達としてはいい人だと思う」と絶賛した。

しかしアレン様は言葉を選びながら「絶対、これ使えないんだけど…エリナはモテない！」と断言。真木よう子も「もう少し柔軟性があった方がいいかも」と分析すると、ひろゆきは「でもなんとなくエリナって傷つけても大丈夫な感じがしません？」と失礼発言を連発、アレン様も「それが出ちゃってる」と同意していた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。