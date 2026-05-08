南明奈、ベストマザー賞受賞で披露した“ツートンカラーヘア”に騒然“賞の呪い”跳ね返すラブラブ夫婦仲

5月7日、「第18回ベストマザー賞」授賞式が都内でおこなわれた。タレント部門では南明奈が受賞し、ステージに登壇したが、その近影が話題となっている。

2008年から開催されている「ベストマザー賞」は、一般のママやパパの投票によって受賞者が選出され、これまで名だたる芸能人が受賞してきた。タレント部門は2026年から新設され、南が記念すべき第1号の受賞となった。

「南さんは、よゐこの濱口優さんと4年以上の交際期間を経て2018年に結婚し、2022年には第1子が誕生しています。会場では、現在3歳10カ月となるお子さんの育児に奮闘していることを明かしながらも、周囲への感謝を口にしました。『できなくなったことも増えましたが、その代わり、たくさんの幸せをいただいています』と、充実した育児生活のようです」（芸能プロ関係者）

会場に、ベージュのロングワンピースを着用して登場した南。髪色は、黒とシルバーのツートンカラーにイメチェンされていた。ママになった南だが、ど派手なヘアスタイルにファンも騒然となった。その姿がXで拡散されると、そのビジュアルに驚く声が集まっていた。

《髪色すげえな》

《なんか凄くレベル高そうな髪色》

《白髪の上から黒髪の少量ウィッグ乗せてるように見える》

最新スタイルを披露し、受賞の喜びを語った南だが、前出の芸能プロ関係者は、この賞を受賞した芸能人に、離婚や不倫疑惑などのスキャンダルが立て続けに起きているという“呪い”があるといい、南の夫婦仲について語る。

「南さんと濱口さんは、2024年に『いい夫婦 パートナー・オブ・ザ・イヤー』を受賞するなど、ラブラブぶりは健在です。過去には、夫婦で一度もケンカをしたことがないと明かし、超円満な関係で、お互いをリスペクトしながらよい夫婦仲を保っています。

今回のイベントでも、周囲への感謝を伝えながら、『たいへんな面も多いですが、旦那である優さんにたくさん助けてもらって、毎日、がんばれています』とコメントしていました。3人で幸せな家庭を築いているようです」

ベストマザー賞の“呪い”も、ここで絶たれるかもしれない。