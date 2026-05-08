WORSTRASH、ツアーファイナルとして2会場サーキットフェス＜JXLY FEST 2026＞を開催決定
WORSTRASHが8月より、全国ツアー＜Love Me Kill Me Tour ~EXTRA~＞を開催する。そのファイナル公演が、サーキットフェス＜JXLY FEST 2026＞として開催されることが発表となった。
同サーキットフェスは、10月18日に東京・Shibuya CYCLONEおよびShibuya THE GAMEの2会場にて開催されるもの。WORSTRASHと親交の深いアーティストをはじめ、シーンを横断したラインナップが出演する予定とのことだ。詳細は後日発表される。チケットの先行受付は5月21日23:59まで。
■サーキットフェス＜JXLY FEST 2026＞
▼開催日程
2026年10月18日(日)
▼会場
東京・Shibuya CYCLONE
東京・Shibuya THE GAME
※詳細後日発表
▼チケット
前売り\4,000 / 当日\5,000
※スタンディング
※入場時別途ドリンク代・整理番号付き
※お一人様4枚まで
※未就学児童入場不可
※出演者のキャンセル・変更などに伴う払い戻しは致しかねます。予めご了承ください。
受付期間：5/8(金)10:00〜5/21(木)23:59
受付URL：https://eplus.jp/worstrash-1018/
■全国ツアー＜Love Me Kill Me Tour ~EXTRA~＞
08月28日(金) 東京・Spotify O-Crest
09月03日(木) 岐阜・柳ヶ瀬ants
09月04日(金) 京都・KYOTO MUSE
09月07日(月) 広島・SECOND CRUTCH
09月09日(水) 大阪・Yogibo HOLY MOUNTAIN
09月11日(金) 愛知・名古屋 CLUB UPSET
09月15日(火) 岩手・the five morioka
09月16日(水) 宮城・LIVE HOUSE enn 3rd
10月01日(木) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA
10月18日(日) TOKYO FINAL →サーキットフェス＜JXLY FEST 2026＞
▼チケット
前売り ￥2,800 / 当日 ￥3,300(D代別)
※スタンディング
https://eplus.jp/worstrash/
関連リンク
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