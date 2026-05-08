■サーキットフェス＜JXLY FEST 2026＞

▼開催日程

2026年10月18日(日)

▼会場

東京・Shibuya CYCLONE

東京・Shibuya THE GAME

※詳細後日発表

▼チケット

前売り\4,000 / 当日\5,000

※スタンディング

※入場時別途ドリンク代・整理番号付き

※お一人様4枚まで

※未就学児童入場不可

※出演者のキャンセル・変更などに伴う払い戻しは致しかねます。予めご了承ください。

受付期間：5/8(金)10:00〜5/21(木)23:59

受付URL：https://eplus.jp/worstrash-1018/