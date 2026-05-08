「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９・５」（９日、都内某所）

朝倉未来が１分間最強を決める格闘技イベントの前日会見が８日、行われ、“最恐ホスト”舞杞維沙耶とサカキマキオが大乱闘を繰り広げた。

２４年３月に強盗容疑で逮捕され不起訴となったサカキはＢＤ１１以来の参戦。体重計に乗る時には「この度はすいませんでした」と謝罪したが、直後に舞杞が体重計に乗ろうとしたところを急襲。もみ合いとなり、乱闘に発展した。「不良ぶってんじゃねえよ！コラ！聞いたことねえんだよ、おめえなんて」と怒声を浴びせ続けた。その後、フェイストゥフェイスでも再び乱闘に。スタッフが必死に制止した。

会見では「また、この舞台戻れたこと、うれしく思ってます。ただ、久々に帰ってきたらＢＤも変わってて、でも俺は８の時に瓜田さんとバンさんのカッコイイ選手たちがかけ合いしてるのをみて俺はＢＤに応募して出させてもらった」と、語った。

舞杞から「お前、明日試合したいの？きょうやりたいの？じゃあなんなの？さっきの」と問いかけると、サカキは「ここどこだよ。あんなつまんねえことしてどうするんだよ。フェイストゥフェイス。俺のフェイストゥフェイスはあれなんだよ」と吐き捨てた。舞杞は「なるほど。スイッチ入れてくれてありがとう」と不敵に語った。

ＳＮＳなどでは「舞杞維沙耶とサカキマキオの乱闘怖すぎる」、「復帰早々暴れてて草」、「バチバチやな」と反響の声が上がっていた。