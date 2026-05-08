最終節で“南北対決”「負けたら日本と激突、準決勝進出を逃す」。韓国ファンはそわそわ「勝利を願っている」「北朝鮮が100％勝つ」【U-17女子アジア杯】
グループ首位通過がかかる注目の一戦だ。
中国で開催されているU-17女子アジアカップで、現地５月８日にＣ組最終節で北朝鮮と韓国が激突する。
両チームはここまで２連勝。得失点差で大きく上回る北朝鮮が１位、韓国が２位だ。雌雄を決する“南北対決”を、韓国メディア『NAVER』も速報予定。試合前には以下のような声があがっている。
「韓国ファイト！ 応援しています」
「韓国６、北朝鮮３」
「韓国の勝利を願っている」
「北朝鮮が100％勝つ」
「５−１北朝鮮の勝利」
「今日もボロ負けか。０−８とか」
「日本が２位になれば、北朝鮮が譲歩するかもしれない」
「負けたら日本と激突、準決勝進出を逃す」
「２位は日本と対戦。日本が有力視されている」
決勝トーナメントの準々決勝で、Ｃ組の１位はＡ組orＢ組の３位と対戦、２位はＢ組の１位と相まみえる。日本はＢ組で勝点６を積み上げて首位。最終節で同４のオーストラリアと対戦。この試合は北朝鮮対韓国の前に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
中国で開催されているU-17女子アジアカップで、現地５月８日にＣ組最終節で北朝鮮と韓国が激突する。
両チームはここまで２連勝。得失点差で大きく上回る北朝鮮が１位、韓国が２位だ。雌雄を決する“南北対決”を、韓国メディア『NAVER』も速報予定。試合前には以下のような声があがっている。
「韓国ファイト！ 応援しています」
「韓国６、北朝鮮３」
「韓国の勝利を願っている」
「北朝鮮が100％勝つ」
「５−１北朝鮮の勝利」
「今日もボロ負けか。０−８とか」
「日本が２位になれば、北朝鮮が譲歩するかもしれない」
「負けたら日本と激突、準決勝進出を逃す」
「２位は日本と対戦。日本が有力視されている」
決勝トーナメントの準々決勝で、Ｃ組の１位はＡ組orＢ組の３位と対戦、２位はＢ組の１位と相まみえる。日本はＢ組で勝点６を積み上げて首位。最終節で同４のオーストラリアと対戦。この試合は北朝鮮対韓国の前に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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