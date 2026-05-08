最終節で“南北対決”「負けたら日本と激突、準決勝進出を逃す」。韓国ファンはそわそわ「勝利を願っている」「北朝鮮が100％勝つ」【U-17女子アジア杯】

最終節で“南北対決”「負けたら日本と激突、準決勝進出を逃す」。韓国ファンはそわそわ「勝利を願っている」「北朝鮮が100％勝つ」【U-17女子アジア杯】