ゆでたまご嶋田隆司氏、左膝の手術直後の姿を公開「痛みにのたうちまわっております」
『キン肉マン』などの漫画家「ゆでたまご」の嶋田隆司氏が8日、自身のXを更新。左膝の手術を終えた現在の状況を写真と動画とともに報告した。
【動画あり】左膝の手術直後につらそうな表情を見せるゆでたまご嶋田隆司
投稿で「みなさんご心配をおかけしましたが 今朝9:00左膝の手術 約1時間で終わりましたが 意識朦朧、術後の患部の痛みにのたうちまわっております」とのコメントとともに、ベッドに横たわり、酸素マスクを装着したまま手を上げる嶋田氏の姿が映された動画が添えられた。
嶋田氏は自身のXで6日、一泊二日の腰の検査入院が終わったとし、「さて今週の7日今度は左膝の手術入院になります。 怪我の多い男だなぁ」と報告。きのう7日には「今日から3泊4日で 左膝の手術してきます これからも面白いキン肉マン描くためにも、ブラジリアン柔術もっと強くなるためにも!!」、「明日いよいよ9:00から手術。で、ドクターボンベから 手術する左膝にマーカーを入れられる。今から14年前に植皮手術した左膝が痛々しい。ごめんよ私の左足」と経過を知らせていた。
【動画あり】左膝の手術直後につらそうな表情を見せるゆでたまご嶋田隆司
投稿で「みなさんご心配をおかけしましたが 今朝9:00左膝の手術 約1時間で終わりましたが 意識朦朧、術後の患部の痛みにのたうちまわっております」とのコメントとともに、ベッドに横たわり、酸素マスクを装着したまま手を上げる嶋田氏の姿が映された動画が添えられた。
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