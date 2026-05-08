連休明けの疲れに…「あんかけ豆腐」レシピ3選

連休の外出でいつもより食べすぎてしまった…そんなときは、胃に負担をかけずに食べられる「あんかけ豆腐」がおすすめ。豆腐は脂質が少なくやわらかいので、胃を休めたいときにぴったりの食材です。

▼カニカマあんかけ豆腐

カニカマと豆腐があればすぐ作れる、やさしい味と評判の一品。



▼子どもも食べやすい◎きのこあんかけ

レンチンした豆腐に、きのこあんをかけるレシピ。お子さんでも食べやすい味つけです。



▼味つけは白だしのみ！ふわふわ卵あんかけ

鍋に水と白だしを入れて沸騰させ、溶き卵を加える卵あんが絶品。食欲がないときでも食べやすいです。







胃を休める料理は、消化しやすくてやわらかいものがおすすめ。ゆでる、蒸すなどの温かい料理のほうが胃の負担が軽減します。逆に胃に負担がかかりやすい料理は、脂っこかったり香辛料などの刺激が強いもの、食物繊維が多い野菜などが挙げられます。今回のあんかけ豆腐は、低脂質でやわらかい豆腐を温かいあんかけにすることで、消化がよくなります。よく噛んで、ゆっくり食べるよう心がけましょう。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。