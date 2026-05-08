DCモーター7枚羽根、月134円の省エネ運転！ ユアサプライムス「温度センサー付き ハイポジションDCリビング扇風機」

記事ポイント 最大106cmのハイポジション設計でソファやダイニングチェアに座ったまま全身に風が届く温度センサーが室温を1℃単位で検知し、風量を自動で12段階調整ライトグリーン・オフホワイトの2色展開、希望小売価格13,800円（税込） 最大106cmのハイポジション設計でソファやダイニングチェアに座ったまま全身に風が届く温度センサーが室温を1℃単位で検知し、風量を自動で12段階調整ライトグリーン・オフホワイトの2色展開、希望小売価格13,800円（税込）

夏のリビングで扇風機を使っていても「ソファに座ると風が当たらない」と感じたことはありませんか。

ユアサプライムスが2026年5月上旬に発売する扇風機は、高さ最大106cmというハイポジション設計でその悩みに応えます。

温度センサーで風量を自動調整する機能も備え、室温の変化に合わせて常に「ちょうどいい」涼しさをキープします。

ユアサプライムス「温度センサー付き ハイポジションDCリビング扇風機」





商品名：温度センサー付き ハイポジションDCリビング扇風機型番：YGT-DH3424HFRカラー：ライトグリーン（LM）／オフホワイト（W）JANコード：（LM）4979966574053 ／（W）4979966574060サイズ：W36×D35×H74（106）cm質量：約4.1kg電源コード長：約1.6m消費電力：18W（50/60Hz共通）風量：12段階首振：上下首振・左右首振（30／60／90°）タイマー：入タイマー8時間・切タイマー8時間・8時間自動オフタイマー生産国：中国希望小売価格：13,800円（税込）発売時期：2026年5月上旬販売先：全国の家電量販店・ホームセンター・ユアサプライムス公式オンラインほか

家電製品の開発・輸入・販売を手掛けるユアサプライムスが送り出す本製品の最大の特長は、一般的な扇風機より約20cm高い最大106cmまで高さを伸ばせるハイポジション設計です。

高い位置から送風することで風がソファの背もたれやダイニングチェアに遮られず、座ったままの姿勢でも全身に涼しさが届きます。

さらに、室温をリアルタイムで検知する温度センサーを搭載し、気温が上がれば自動的に風量を強め、下がれば弱める賢い運転が可能です。

ライトグリーンとオフホワイトの2色展開で、リビングのインテリアに自然と溶け込むデザインに仕上げています。

高さ最大106cmのハイポジション設計





本製品は最小74cmから最大106cmまで高さを無段階に調整でき、床座りからダイニングチェアに至るまであらゆる着座スタイルに対応します。





一般的な扇風機の最大高さは約80〜85cmで、ソファの背もたれ（高さ80〜90cm前後）とほぼ同じか低い位置になるため、風が家具に遮られやすい構造です。

本製品は106cmという高い位置から送風するため、ソファに深く腰掛けた状態でも風が頭や肩まで直接届きます。

リビング学習やソファでのリモートワーク、ダイニングでの食事など、椅子に座って過ごす場面で活躍します。

温度センサーによる自動風量調整





温度センサーは、好みの室温と風量を設定した状態でオンにすると、室温の変化を1℃単位でリアルタイムに検知して風量を自動調整します。

室温が1℃上がるごとに風量を1段階強め、1℃下がるごとに1段階弱める仕組みです。

「夜中に冷えすぎて目が覚める」「昼間、気温が上がっても風量がそのまま」といった場面での不満を解消し、手動で調整しなくても快適な涼しさが続きます。

風量は12段階と細かく刻まれているため、センサーによる変化も緩やかで自然に感じます。

多彩な首振りと直感的な操作性





左右首振りは30°・60°・90°の3段階から選択でき、上下首振りと組み合わせると3D立体首振りになります。

自分のいる場所だけにピンポイントで風を当てることも、部屋全体に空気を循環させることも可能で、部屋干し時の送風補助にも対応します。





首振りと風量の操作ボタンは独立した設計になっており、それぞれの機能を迷わず調整できます。

タイマーも入・切ともに最長8時間、さらに8時間自動オフタイマーを搭載しており、就寝前にセットすれば朝まで安心です。

7枚羽根の静音DCモーターと省エネ性能

静音設計のDCモーターと7枚羽根の組み合わせにより、風を細かく分散させてやわらかく包み込むような自然な風を実現しています。

就寝中や深夜の使用でも運転音が気になりにくく、体への負担を抑えながら快適な涼しさが届きます。

消費電力は最大18Wで、最大風量で1日8時間・30日間使い続けた場合の電気代目安は約134円（電力料金目安単価1kWh＝31円（税込）で算出）です。

夏場にエアコンと併用することでエアコンの設定温度を下げられるため、節電効果も期待できます。

インテリアになじむ2色のカラーバリエーション





観葉植物を連想させる柔らかな「ライトグリーン（LM）」と、落ち着いた印象の「オフホワイト（W）」の2色展開です。

どちらもフローリングや木製家具と相性のよいニュアンスカラーで、リビングに置くだけで空間に爽やかなアクセントを添えます。

近年のトレンドである「癒し・くすみカラー」を意識した配色で、インテリアとして視覚的にも涼しさを感じさせるデザインです。

最大106cmのハイポジション設計と温度センサーによる自動風量調整を組み合わせ、ソファやダイニングチェアでくつろぐ時間を快適に整える一台です。

7枚羽根の静音DCモーター搭載で就寝時も安心して使え、1か月の電気代目安が約134円という省エネ性能も魅力です。

ライトグリーンとオフホワイトの2色から、部屋のインテリアに合わせて選べます。

ユアサプライムス「温度センサー付き ハイポジションDCリビング扇風機」の紹介でした。

よくある質問

Q. 温度センサーはどのように設定しますか。

A. 好みの室温と風量の状態でセンサーをオンにすると、その時点の設定を基準として室温の変化に応じた自動調整が始まります。

室温が1℃変わるごとに風量が1段階変化します。

Q. 上下首振りと左右首振りは同時に使えますか。

A. 上下首振りと左右首振り（30°・60°・90°の3段階）を同時に動作させると3D立体首振りになり、部屋全体に風を循環させることができます。

Q. タイマーはどのような種類がありますか。

A. 入タイマーと切タイマーがそれぞれ最長8時間、加えて8時間自動オフタイマーを搭載しています。

就寝前にセットすれば朝まで自動で停止します。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post DCモーター7枚羽根、月134円の省エネ運転！ ユアサプライムス「温度センサー付き ハイポジションDCリビング扇風機」 appeared first on Dtimes.