WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT（東京都大田区）のサンドイッチチェーン「サブウェイ」が、毎年好評の「タコス」シリーズ3種類を5月13日から期間限定で販売します。今年は、薄く延ばした生地が特長の「フラットブレッド」が4年ぶりに限定復活。「ざく切りサルサタコス」「濃厚チーズタコス」「メキシカンミートタコス」がラインアップされます。

【写真】ヤバイ！ 今年の「タコス」3種もおいしそう！ 進化した「ざく切りサルサタコス」をもっと！

フラットブレッドは、外は香ばしく中はもっちりとした食感。ブレッドはレギュラーブレッドに変更することが可能です。ざく切りサルサタコスは、後を引く辛さはそのままに、パイン・マンゴー・リンゴの3種の果物をソースに加え、よりジューシーでコクのある味わいに進化。

メキシカンミートタコスは、7種のスパイスを使用した肉らしさを感じる粗びきミートがやみつきになる味わい。濃厚チーズタコスは、たっぷりのチェダーチーズとジューシーなタコスミートが絡む、濃厚でまろやかな一品になっています。

価格は、「ざく切りサルサタコス」が680円（以下、税込み）、「濃厚チーズタコス」が700円、「メキシカンミートタコス」が640円。

また、ミントとレモンの清涼感があふれたドリンク「モヒート風ジンジャーエール」（390円）も新発売します。