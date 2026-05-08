女優・山村紅葉が5日、自身のインスタグラムで新しいヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。



【写真】別人とまでは言わないまでも…人気女優 素敵ウェーブで雰囲気がらり

山村は「久しぶりにパーマかけました」と記し、ウェーブがかかった髪の写真をアップした。おでこが全開になったショットはつやつやの肌が印象的で、別人とまでは言わないまでもなかなかのイメージチェンジだ。



続けて「ゴールデンウィークは いかがお過ごしでしょうか？ 私は ずっとお仕事で やっとのお休みです。これから スポーツマッサージ行ってきます」と記し、忙しい日々を過ごしたことを明かした。



着物姿の投稿が多いだけに、ファンからは「素敵なウェーブですね」「全然雰囲気がちがーう」「一見…紅葉さんだとは思いませんでした」の声も。「お似合いです」「お顔ピカピカ」「まるでイタリアの女優さんみたいな？」「若くなられましたね」といったコメントも寄せられていた。



山村は1960年生まれ、京都府出身。85年に早大政治経済学部を卒業。大学在学中の83年にテレビ朝日系ドラマ「燃えた花嫁」(土曜ワイド劇場)の花嫁役でデビュー。84年に国税庁国税専門官試験に合格し、卒業後は大阪国税局に勤務。87年に大蔵官僚だった夫と26歳で結婚し、退職後に女優復帰した。母はミステリーの女王と呼ばれた作家の山村美紗さん。



（よろず～ニュース編集部）