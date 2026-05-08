俳優の草刈正雄が、17歳になったチワワの愛犬ジェシーを夫婦で“介護”していることを明かした。

【映像】17歳のチワワ・ジェシー

草刈は、5月5日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。17歳になるチワワの愛犬ジェシーと8歳のバービィの写真を公開した。

下からカメラを見上げる、つぶらな瞳のジェシーに黒柳は「あら、こんな可愛いの！目が大きいんですね」と感嘆。

草刈は「可愛いですよね」と目尻を下げ、「アップになると特に、そうですね」と謙遜すると、黒柳は「これ顔が大きいんですかね、全体からすると」と笑いを誘う。草刈は「ハハハ！そんなことないんですけどね。バランスは取れてるんですけど」と爆笑した。

しかし「今もうヨタヨタなんですけどね。もう歩きとかそういうの（が難しい）。目も見えないし、ヨタヨタしてますし…」と苦労を明かし、「それでも、（可愛くて）もうたまらないですよ」と愛情たっぷりに微笑んだ。

黒柳が「おじいちゃんで、もう介護が必要？」と尋ねると、「ええ、もうほとんど介護をしてます。夫婦で」と笑った。

さらに、8歳の雌のチワワ・バービィの写真も披露し「可愛いです、犬は」としみじみ。草刈は「うちはもう動物を欠かしたことないもんですから。とにかくもう、ワンちゃんが特にそうなんですけどね」と愛犬家らしい表情を覗かせた。

（『徹子の部屋』より）