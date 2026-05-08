JJ BURGER、5月限定メニュー「牛プルコギバーガー」販売開始
PLANTは5月1日〜31日、SUPER CENTER PLANT店内の直営オリジナルハンバーガーショップのJJ BURGER(ジェイ・ジェイ・バーガー)にて、「牛プルコギバーガー」と「あふれるチーズ! 牛プルコギバーガー」の販売を開始した。
「牛プルコギバーガー」、「あふれるチーズ! 牛プルコギバーガー」
両商品は、5月の限定メニューとして展開。
「牛プルコギバーガー」(790円)は、牛バラ肉を、はちみつとリンゴ果汁を加えたオリジナルのプルコギソースで仕上げており、韓国味噌「サムジャン」をあわせている。
「あふれるチーズ! 牛プルコギバーガー」(890円)は、オリジナルのオランダ産ゴーダをベースに世界各国のナチュラルチーズをブレンドしている。
「牛プルコギバーガー」、「あふれるチーズ! 牛プルコギバーガー」
両商品は、5月の限定メニューとして展開。
「牛プルコギバーガー」(790円)は、牛バラ肉を、はちみつとリンゴ果汁を加えたオリジナルのプルコギソースで仕上げており、韓国味噌「サムジャン」をあわせている。
「あふれるチーズ! 牛プルコギバーガー」(890円)は、オリジナルのオランダ産ゴーダをベースに世界各国のナチュラルチーズをブレンドしている。