「赤ちゃんのとき、おててをずっとペロペロするので肉球に異常があるのかと思って病院に行ったら“寝る前のルーティン”だと言われたことがあります。今でも眠いときペロペロしてる」



【動画】寝る前はペロペロ…うっとりした表情に注目

そんなコメントが添えられた愛犬の動画に、注目が集まっています。映っているのは、ポメラニアンの「おもち」ちゃん（2歳・女の子）。



ソファの上で横になったおもちちゃんは、両前足をそろえてせっせとなめています。一見、何かを持っているようにも見えますが、その手の中は空っぽ。ただひたすら“おてて”をペロペロしている様子が映し出されています。



ひとしきりなめ終えると、ぴたりと動きを止めたおもちちゃん。目をパチパチさせながら、今にも眠りそうな表情を見せました。



この動画が公開されると、1.3万件を超える“いいね”を集め、「するするー！」「うちもやってます」「うちの子も眠くなるとぺろぺろしだす」「こちらも寝る前のルーティンでおててのメンテしてるよ」など、共感の声が多数寄せられています。



Xユーザー・ポメラニアンのおもちさん（@omochi_pome16）に話を聞きました。



ペロペロのあとは… そのまま夢の中へ

ーー初めて見たときのお気持ちは？



「おててをなめるしぐさはケガなどの可能性があると知っていたので、心配でした」



愛犬の異変を疑い、不安を感じたという飼い主さん。すぐに獣医に相談することにしました。



ーー獣医さんの言葉を聞いたときの感想を教えてください。



「何かの診察のついでに聞いてみたのですが、“寝る前のルーティン”と聞いてホッとしたのと同時に、かわいらしくてたまらなくなりました。ケガではないとわかったので、今は『眠いんだね』と思って見守っています」



ーーペロペロしたあとは、どうなりますか。



「ひと通りペロペロが終わると、ウトウトしてそのまま眠りに入ることが多いです」



Xでは、おもちちゃんがおもちゃのパンをくわえてせっせと運んでくる姿や、夜の散歩で光る首輪をつけてパレードのようになり、通行人をクスッと笑わせる様子などが、たびたび話題にーー。これからも、その愛らしい行動で多くの人を笑顔にしてくれそうです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）