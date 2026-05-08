人気の寝台特急「サンライズ瀬戸・出雲」の車内でのみ販売されているシャワー利用券が、フリマアプリで取引されていることがわかった。

正規料金の５倍ほどの値がついているものもあり、ＪＲ西日本は、正規ルート以外での購入を控えるよう呼びかけている。

サンライズ瀬戸・出雲は東京―高松、出雲市間を結び、定期運行する唯一の寝台列車。定員は１５０人。通常は１日上下各１便で、予約が取りづらいことで知られる。車内には、乗客用のシャワー室が設置されている。

ＪＲ西日本によると、シャワー券は、上級個室の乗客に無料配布され、他の乗客は車内にある２台の券売機で購入できる。１枚３３０円で、６分間利用が可能。ただし、搭載できる湯の量に限りがあるため、販売枚数は４０枚程度にとどまる。始発駅では、シャワー券を購入する乗客の列がホームにまであふれることもあるという。

７日午後、記者がメルカリのアプリを確認したところ、未使用券が１枚１７７７円で出品されていた。利用日に指定はなく、車内で確実にシャワーを浴びるため、正規の販売額より高くても需要があるようだ。

ＪＲ西の広報担当者は、シャワー利用者が想定以上に集中した場合、湯が不足する可能性があるとし、「トラブルを防ぐため、券売機では自分の分だけ購入し、使ってほしい。対策を考えたい」と話している。