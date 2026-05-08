ススキノデパートの紅ズワイガニ食べ放題に短時間プラン登場！本マグロ解体ショーも開催
札幌・ススキノの「ススキノデパート」は、6月30日までの期間限定で、紅ズワイガニ食べ放題付きのショートタイムプランを導入する。
カニタワー
同店では、紅ズワイガニ食べ放題を通常120分プランを提供しているが、「もっと気軽に使いたい」「価格をおさえたい」という声に応え、滞在時間70分または90分のプランを用意する。価格は、70分プランが平日6,800円、土日祝・祝前日が7,900円、90分プランが平日7,800円、土日祝・祝前日が8,900円。
ビュッフェ
あわせて期間中の月曜と金曜には、店内で「本マグロ解体ショー」を定期開催する。捌きたての身を刺身や藁焼きで提供し、視覚と味覚で楽しむエンターテインメントを演出する。
まぐろの藁焼き
北海道各地の旬を特集する「エリアジャック」イベントも開催。5月は小樽のシャコや余市ワインが登場する。
4名以上の企業利用向けにお得な飲み放題付きプランも用意する。
カニタワー
同店では、紅ズワイガニ食べ放題を通常120分プランを提供しているが、「もっと気軽に使いたい」「価格をおさえたい」という声に応え、滞在時間70分または90分のプランを用意する。価格は、70分プランが平日6,800円、土日祝・祝前日が7,900円、90分プランが平日7,800円、土日祝・祝前日が8,900円。
ビュッフェ
あわせて期間中の月曜と金曜には、店内で「本マグロ解体ショー」を定期開催する。捌きたての身を刺身や藁焼きで提供し、視覚と味覚で楽しむエンターテインメントを演出する。
まぐろの藁焼き
北海道各地の旬を特集する「エリアジャック」イベントも開催。5月は小樽のシャコや余市ワインが登場する。
4名以上の企業利用向けにお得な飲み放題付きプランも用意する。