USB接続のみ、Wi-Fi不要で車内再生！ MAXWIN「DA-DVD03」

記事ポイント カー用品ブランドMAXWINが、トヨタ・レクサスの純正ディスプレイオーディオPlusに対応したDVDプレーヤー『DA-DVD03』を発売USBポートに接続するだけで使えるスロットイン式で、縦置き・横置きどちらにも対応エンジン再始動後に続きから再生するレジューム機能を搭載 カー用品ブランドMAXWINが、トヨタ・レクサスの純正ディスプレイオーディオPlusに対応したDVDプレーヤー『DA-DVD03』を発売USBポートに接続するだけで使えるスロットイン式で、縦置き・横置きどちらにも対応エンジン再始動後に続きから再生するレジューム機能を搭載

車内でDVDを楽しみたいけれど、複雑な後付け配線は避けたい--そんな希望に応える製品が登場します。

カー用品ブランドMAXWINが、純正ディスプレイオーディオのUSBポートに差し込むだけでDVDを再生できるプレーヤー『DA-DVD03』の販売を開始します。

Wi-Fi環境が不要で、コンソールボックスに収納できるコンパクト設計が特徴です。

MAXWIN「DA-DVD03」





対応車種：一部トヨタ/レクサス ディスプレイオーディオPlus搭載車対応コネクタ：USB Type-A、USB Type-C本体サイズ：155×162×37mm動作電圧：DC 5V 1A動作温度範囲：-10〜70°同梱物：本体（USBケーブル付き）・USB Type-A→C変換コネクタ・本体固定用面ファスナーテープ

『DA-DVD03』は、一部トヨタ/レクサスのディスプレイオーディオPlus搭載車の通信用USBポートに接続するだけで、追加の設定なしにDVD再生が始まります。

スロットイン式でディスクを差し込めばすぐに使えるため、ドライブ中の車内エンターテインメントをシンプルに充実させます。

本体サイズは155×162×37mmとコンパクトで、縦置き・横置きどちらにも対応しています。

車種によってはコンソールボックスの中に収納したまま使うことができ、車内のスペースをすっきり保てます。

車内でDVDを視聴できる





ディスプレイオーディオPlusの画面にDVD映像がそのまま映し出されます。

ストリーミングサービスとは異なり、Wi-Fi環境がない場所でも問題なく再生できるため、電波の届きにくいドライブや長距離移動の際にも安心して使えます。

車載専用設計





走行中の振動に対応した車載専用の設計で、縦置き・横置きどちらの向きにも安定して動作します。

付属のUSBケーブルは約55cmの長さがあり、USBポートの位置が離れていても取り回しに困りません。

本体固定用の面ファスナーテープが同梱されているため、設置後にずれる心配もなく安心です。

簡単接続と操作





接続は車両の通信用USBポートに本体を差し込むだけで完了します。

複雑な配線作業や初期設定は必要ありません。

再生中の操作は画面のタッチ操作またはステアリングスイッチで行えるため、運転中でも安全に操作できます。

レジューム機能





再生中にエンジンを切っても、次回エンジンをかけると停止したシーンの続きから自動的に再生が再開されます。

途中で降りて戻ってきても最初から見直す必要がなく、長編映画や連続ドラマをゆっくり楽しみたい場面で重宝します。

対応車種と製品仕様





対応するのは一部トヨタ/レクサスのディスプレイオーディオPlus搭載車です。

購入前に自分の車種が対応しているかを確認することをおすすめします。





ブラックを基調とした本体は幅155mm・高さ162mm・奥行き37mmのコンパクトなボディに収まっています。

スロットイン式の差し込み口がフロント面に配置され、ディスクの抜き差しがスムーズです。





セット内容はUSBケーブル付き本体・USB Type-A→C変換コネクタ・本体固定用面ファスナーテープの3点です。

USB Type-AとType-C両方のポートに対応しているため、車種のUSBポート形状に合わせて使い分けられます。

縦置き対応でコンソールボックス収納もできる設計と、エンジン再始動後に続きから再生するレジューム機能を組み合わせた『DA-DVD03』は、トヨタ・レクサスのディスプレイオーディオPlus搭載車のオーナーに向けた実用的な一台です。

AmazonおよびYahoo!ショッピング、楽天市場で取り扱いが始まっています。

MAXWIN「DA-DVD03」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『DA-DVD03』はどのような車種に対応していますか。

A. 一部トヨタ/レクサスのディスプレイオーディオPlus搭載車が対象です。

対応する具体的な車種はMAXWINの公式製品ページに掲載されています。

Q. USB Type-AポートとType-Cポートのどちらが車両に搭載されていても使えますか。

A. USB Type-AとType-C両方に対応しています。

Type-C接続用の変換コネクタが本体に同梱されているため、どちらのポート形状でも追加購入なしに接続できます。

Q. 『DA-DVD03』の動作に適した温度範囲はどれくらいですか。

A. 動作温度範囲は-10〜70°、保管温度範囲は-20〜80°です。

夏場の車内や寒冷地での使用を考慮した設計になっています。

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