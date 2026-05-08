BTS所属のHYBE、ガールズグループ専門レーベル「ABD」設立！今年下半期に新グループデビューへ

BTSらが所属するHYBEが、ガールズグループ専門の新レーベルを設立した。

今年下半期に、新人ガールズグループが誕生する予定だ。

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HYBEは5月8日、ガールズグループ制作に特化した新レーベル「ABD」を設立したと発表した。

HYBEによると、新レーベルABDの社名は、ブランドスローガン「A Bold Dream（大胆な夢）」の略で、「AとBの次にCではなくDを想像する」という、柔軟で軽快な発想のクリエイティブを志向しているという。

音楽本来の楽しさを追求すると同時に、ファンとアーティストへの深い理解を基盤に、K-POPの新たな領域を拡張することを目標としている。ABDは今年下半期、初の新人ガールズグループを披露する予定だ。

ABDは、レーベルごとの専門性と自律性を強化するHYBEのマルチレーベル戦略の一環として設立された。HYBEは各レーベル固有のカラーと制作力を基盤に、独立して運営されるシステムを構築し、グローバル音楽市場での競争力を強化してきた。

（画像＝ABD）

代表理事には、PLEDISエンターテインメントでアーティスト企画室長を務めたノ・ジウォン氏が就任した。彼はPLEDISやMORE VISIONなどでレーベル運営の経験を積み重ねており、経営全般を統括しながら、新レーベルの安定的な成長基盤を構築する予定だ。

また、SEVENTEEN、AFTERSCHOOL、IZ*ONE、TWSなど、多くのK-POPアーティストをプロデュースしてきたハン・ソンス マスタープロフェッショナル（Master Professional、MP）が総括プロデュースを担当し、期待を高めている。彼は新人ガールズグループの音楽、コンセプト、パフォーマンス全般を指揮する予定だ。

HYBE関係者は「ABD設立は、IPの多様性を確保し、K-POP制作力をさらに高度化するための戦略的な動き」とし、「新人ガールズグループを通じて新たな音楽的試みやコンセプトを提案し、グローバル音楽市場に新鮮な変化をもたらしていく」と伝えた。

（記事提供＝OSEN）