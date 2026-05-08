ココス『チョコミン党フェア』今年も開催 “スーパースースー”強化で爽快感アップ
ココスは、14日から全国の店舗で「チョコミン党フェア」を開催する。毎年恒例となっている人気フェアで、2026年は“スーパースースー”をさらに強化した「スーパースースーソース2.0」も登場。チョコミントアイスを使ったパフェやフラッペなど、初夏にぴったりの爽快感あふれる全5商品を展開する。
【画像】チョコミン党歓喜！ココスのチョコミントスイーツ全部見せ
フェアの目玉商品は「チョコミン党パフェ」（税込1199円）。チョコミントアイスを主役に、ベルギーチョコアイスやチョコブラウニー、チョコミントクランチを盛り込んだビッグサイズのパフェで、ミントパンナコッタやミントゼリーが清涼感を演出する。別添えのミントソースを加えることで、さらに爽やかな味わいを楽しめるという。
テイクアウトにも対応する「チョコミン党フラッペ」（税込649円）は、チョコミントフラッペにホイップやチョコソース、ココアビスケットチップをトッピングした1品。混ぜ合わせることで、チョコの濃厚さやミントゼリーの爽快感、ビスケットチップのザクザク食感が一体となり、味と食感の変化が楽しめる。
このほか、濃厚なガトーショコラにチョコミントアイスを合わせた「チョコミン党ガトーショコラ」（税込605円）、ミニサイズの「ミニ！チョコミン党パフェ」（税込539円）、シンプルにチョコミントアイスを味わえる「チョコミン党アイス」（税込363円）も販売する。
さらに、刺激的な爽快感を求めるファンに向けて、「スーパースースーソース2.0」（税込110円）も用意。昨年よりもミント感を強化したソースで、デザートにかけることで“想像以上にスースーする”刺激を味わえるとしている。
【画像】チョコミン党歓喜！ココスのチョコミントスイーツ全部見せ
フェアの目玉商品は「チョコミン党パフェ」（税込1199円）。チョコミントアイスを主役に、ベルギーチョコアイスやチョコブラウニー、チョコミントクランチを盛り込んだビッグサイズのパフェで、ミントパンナコッタやミントゼリーが清涼感を演出する。別添えのミントソースを加えることで、さらに爽やかな味わいを楽しめるという。
このほか、濃厚なガトーショコラにチョコミントアイスを合わせた「チョコミン党ガトーショコラ」（税込605円）、ミニサイズの「ミニ！チョコミン党パフェ」（税込539円）、シンプルにチョコミントアイスを味わえる「チョコミン党アイス」（税込363円）も販売する。
さらに、刺激的な爽快感を求めるファンに向けて、「スーパースースーソース2.0」（税込110円）も用意。昨年よりもミント感を強化したソースで、デザートにかけることで“想像以上にスースーする”刺激を味わえるとしている。