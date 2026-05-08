日本相撲協会は8日、東京・両国国技館で大相撲夏場所（10日初日）の取組編制会議を開き、初日、2日目の取組を決めた。

十両以上では左肩のケガで春場所を途中休場した横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）と左足小指と足首を痛めているカド番大関の安青錦（22＝安治川部屋）が休場。初日から一人横綱となる豊昇龍（26＝立浪部屋）は初日に高安（36＝田子ノ浦部屋）、2日目に藤ノ川（21＝伊勢ノ海部屋）、春場所を制し大関に復帰した霧島（30＝音羽山部屋）は初日に隆の勝（31＝湊川部屋）、2日目に義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）と対戦する。大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）は初日に藤ノ川、2日目に小結・若隆景（31＝荒汐部屋）との対戦が決まった。

新関脇の2人は熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）が初日に一山本（32＝放駒部屋）、2日目に平戸海（26＝境川部屋）と、琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）は初日に義ノ富士、2日目に隆の勝との対戦が組まれた。

また脊髄損傷の大ケガから不死鳥のごとく蘇り、3年ぶりに関取に復帰した十両の炎鵬（31＝伊勢ケ浜部屋）は栃大海（26＝春日野部屋）と対戦する。