キャデラックらしい重厚感抜群のフロントマスク

キャデラックCT5スポーツ｜Cadillac CT5 Sport

「CT5」は2021年に日本に導入されたキャデラックのミドルクラスラグジュアリーセダン。このたび改良を受け、より洗練された新しいCT5が上陸した。

より低くワイドになったフロントマスクが目をひくエクステリアは、重厚感を一段と高め、力強く大胆に生まれ変わった。パフォーマンスブラックメッシュグリルは精悍さをより鮮明にし、CT5の持つ洗練された走りを予感させる。キャデラックを象徴するバーティカルシグネチャーライトは新たにデザインされ、垂直に伸びた光のラインがひと目でキャデラックと分かる強いアイデンティティを放つ。

ロングホイールベースと伸びやかでダイナミックなプロポーションによる流麗なシルエットは、CT5の優れた運動能力を体現している。最先端の技術とクラフトマンシップによって細部まで丹念に造り上げられたボディは、エアロダイナミクスを最適化すると同時に、存在感のあるエレガントな姿を周囲に印象づける。

キャデラックCT5スポーツ｜Cadillac CT5 Sport

水平方向への広がりを感じさせる伸びやかなデザインがスタイリッシュな車内空間を強調するインテリアでは、新たに設定された9K解像度の湾曲型33インチLEDタッチスクリーンディスプレイが特徴的。ドライバーを包み込むようにレイアウトされ、優れた視認性や操作性を確保する。ドライバーインフォメーションセンター、インフォテインメント、コントロールパネルを統合したデジタルコマンドセンターとして機能し、直感的な操作ができることで、ドライバーの集中を妨げることなく、より安全で快適なドライブを可能にする。

また、キャデラックが車載用として業界で初めて採用したAKG社製サウンドシステムを「CT5」にも搭載。歴史と伝統を誇るAKGが手掛けた15基のスピーカーによるオーディオシステムが、臨場感あふれる極上の音楽体験を創出。徹底した遮音対策による高い静粛性と相まって、没入感あふれるクリアなサウンドが楽しめる。

キャデラックCT5スポーツ｜Cadillac CT5 Sport

直列4気筒ターボと10速ATの組み合わせ。しかも四駆！

パワートレインは最高出力177kW（240ps）を発する2.0リッター直列4気筒ターボエンジンと10速ATの組み合わせで、四輪を駆動する。

エンジンは1500rpmという低回転域から350Nm（35.6kgf-m）の最大トルクを発揮。ツインスクロールターボによって、スロットル操作に即応する鋭いレスポンスも実現している。先進の10速ATとの組み合わせにより、パフォーマンスと効率はさらに向上。アイドリングストップや熱エネルギーを緻密に制御する冷却系に加え、クルージング時などの低負荷時に2気筒を休止するアクティブフューエルマネジメントが逞しいパワーと燃費効率を両立させている。

AWDシステムは様々な路面状況でもエンジンパワーを効率的かつ確実に路面に伝達し、安定した走行性能をサポート。ラグジュアリースポーツセダンに求められる高い走行性能と、スマートなエネルギーマネジメントを融合したシステムだ。

走行モードは、走行環境やドライバーの意図に応じて予め選択できる「ツアー」「スポーツ」「アイス&スノー」「マイモード」の4モードが設定された。

先進の安全機能と運転支援システムを世界に先駆けて導入してきたキャデラック。新しいCT5には、新たに交差車両との出会い頭の衝突回避や被害軽減をサポートする「フロントクロストラフィック アラート&ブレーキ」、死角に車両がいる状態での車線変更をステアリング操作で警告し、修正を支援する「サイドブラインドゾーン アラート&ブレーキ」、そして高速道路走行時に車線中央を維持するようステアリング操作をアシストする「ハンズオン レーンセンタリング」機能が追加された。

さらに、危険を検知するとシートクッションの左右に内蔵したバイブレーターが振動して、危険が迫る方角をドライバーに感覚的に知らせる「セーフティアラートドライバーシート」（特許取得）や、車両全周のクリアな映像を映し出す「HDサラウンドビジョン」など、全方位での安心・安全機能が標準装備されている。

SPECIFICATIONS

キャデラックCT5スポーツ｜Cadillac CT5 Sport

ボディサイズ：全長4935×全幅1895×全高1445mm

ホイールベース：2935mm

乗車定員：5人

車両重量：1760kg

総排気量：1997cc

エンジン：直列4気筒ターボ

最高出力：177kW（240ps）/5000rpm

最大トルク：350Nm（35.6kgf-m）/1500-4000rpm

トランスミッション：10速AT

駆動方式：4WD

税込車両価格：970万円