2026-27シーズン用のホームユニホームを発表したドルトムント。（C）Getty Images

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　ブンデスリーガの名門ドルトムントが５月８日、2026-27シーズン用のホームユニホームを発表した。

　チームカラーである黄色をベースに、脇の部分には黒のディテール。また、背中の上部には「DORTMUND」と黒文字でプリントされている。

　クラブは公式インスタグラムで「ドルトムントらしい仕上がり」と綴り、イメージ動画を公開。SNS上では「年間ベストユニ候補」「めっちゃかっこいい」「最高に美しい」「神レベル」「シンプルで良いな」「今後10年間はこれでいい」「マジでえぐい」「ここ数年で最高のホームキットだ」といったコメントが見られた。
 
　すでにバイエルンの優勝が決まっている今季のブンデスで、ここまで２位につけているドルトムント。来季はこの新ユニホームで11-12シーズン以来のドイツ制覇を目ざす。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】チームカラーの黄色がベース！ ドルトムントの新ホームユニ

 