「ここ数年で最高のホームキットだ」ドイツ名門が来季用新ユニホームを発表！「神レベル」「最高に美しい」など好評
ブンデスリーガの名門ドルトムントが５月８日、2026-27シーズン用のホームユニホームを発表した。
チームカラーである黄色をベースに、脇の部分には黒のディテール。また、背中の上部には「DORTMUND」と黒文字でプリントされている。
クラブは公式インスタグラムで「ドルトムントらしい仕上がり」と綴り、イメージ動画を公開。SNS上では「年間ベストユニ候補」「めっちゃかっこいい」「最高に美しい」「神レベル」「シンプルで良いな」「今後10年間はこれでいい」「マジでえぐい」「ここ数年で最高のホームキットだ」といったコメントが見られた。
すでにバイエルンの優勝が決まっている今季のブンデスで、ここまで２位につけているドルトムント。来季はこの新ユニホームで11-12シーズン以来のドイツ制覇を目ざす。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】チームカラーの黄色がベース！ ドルトムントの新ホームユニ
チームカラーである黄色をベースに、脇の部分には黒のディテール。また、背中の上部には「DORTMUND」と黒文字でプリントされている。
クラブは公式インスタグラムで「ドルトムントらしい仕上がり」と綴り、イメージ動画を公開。SNS上では「年間ベストユニ候補」「めっちゃかっこいい」「最高に美しい」「神レベル」「シンプルで良いな」「今後10年間はこれでいい」「マジでえぐい」「ここ数年で最高のホームキットだ」といったコメントが見られた。
すでにバイエルンの優勝が決まっている今季のブンデスで、ここまで２位につけているドルトムント。来季はこの新ユニホームで11-12シーズン以来のドイツ制覇を目ざす。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】チームカラーの黄色がベース！ ドルトムントの新ホームユニ