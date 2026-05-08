英語で「助かりました」は何て言う？ サポートしてくれた相手へ感謝を伝える英語表現

人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案しています。

海外で道に迷ってしまったときや物を失くしてしまったときなどに誰かに助けてもらった際、「ありがとう」の一言だけでなく、「助かりました」と付け加えると、より感謝の気持ちを伝えることができますよね。そこで今回は、「助かりました」をあらわす英語フレーズをいくつか紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「助かりました」の英語表現

「助かりました」は単なる「ありがとう」より一歩踏み込んだ感謝の気持ちで、相手の行動が本当に役に立ったことを伝える表現です。ここでは状況によって使い分けられる言い方をいくつか紹介していきます。

【1】 That really helped. 「すごく助かりました」

【解説】「really」を入れることでより感謝の気持ちを伝えることができます。「That really helped. I couldn’t have done it without you.（本当に助かりました。あなたがいなかったらできなかった）」のように、いろいろなフレーズを付け足して使ってみるのも良いでしょう。

【2】 I really appreciate it. 「本当に助かりました」

【解説】「appreciate（感謝する）」という単語を使った言い方です。ビジネスシーンでも使えます。「I really appreciate it. Thanks for your support.（本当に助かりました。サポートありがとうございます）」のように言うと、より感謝の気持ちが伝わります。

【3】 That means a lot. 「本当に助かりました／ありがたいです」

【解説】相手の行動に対して「本当にありがたい」と気持ちを伝える表現です。「That means a lot. I appreciate your help.（本当に助かりました。手伝ってくれてありがとう）」のように「appreciate（感謝する）」を一緒に使ってみるのも良いと思います。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新！

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