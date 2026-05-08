試練の9連戦を乗り切った舞台裏 主力離脱のアクシデントを転換期とした“1軍と2軍の密なる連携”「今年は2軍選手の需要が絶対に多くなる」【DeNA】
小杉コーチと入来コーチ（写真右）を軸とした投手運用がゴールデンウイークの怒涛の連戦を乗り切ったチームを支えた(C)産経新聞社
想定内だった「未知なる力」の運用
相川亮二新監督の下で舵を切った今シーズンのDeNAだったが、開幕して間もなくアクシデントが起きた。
先発ローテーションの軸として期待され、阪神から移籍してきたジョン・デュプランティエと新外国人左腕のオースティン・コックスが相次いで戦線離脱。昨シーズンに計438.4イニングを投げたアンソニー・ケイ、アンドレ・ジャクソン、トレバー・バウアーの“外国人トリオ”の抜けた穴を埋めるはずのピースが欠ける計算外の試練に見舞われたのだ。
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折しも迎えたゴールデンウイーク9連戦で、チームは先発ローテーションのやりくりに相当な苦心をするかと思われた。だが、球団内部の考えは違っていた。小杉陽太チーフピッチングコーチは4月中旬から不安よりも楽しみのほうが多いと言い切っていた。
「いいピッチャーはたくさんいるので。そんなにヤバいって感じはしていないですよ」
そもそも開幕当初のローテーション6枚で1年間を乗り切るプランニングは立てていない。“未知の力”を登用するのも想定内だった。
無論、1軍のマウンドは2軍とは別物。ファームで結果を残している期待の若手といえども、蓋を開けてみるまではわからないのが現実でもあった。
そして始まった9連戦。初戦をエースである東克樹で落としたが、ここから新戦力が意地を見せる。2戦目を託されたドラフト2位ルーキーの島田舜也が5回2失点で勝利に貢献すると、続く3戦目では昨年のドラフト2位である篠木健太郎が6回2失点の力投で初勝利を上げた。
ファームから上がってきたニューフェイスの活躍もあり、DeNAは試練と思われた連戦をイーブンでフィニッシュ。チームに勢いをもたらす転換期となった。
小杉コーチも彼らのピッチングに「先発が厳しいときに出てきてくれて、すごくありがたかったです。細かい課題はあるにしても、全然合格点です」と相好を崩す。
もちろん、これが完成形ではない。今後の運用にも明確なプランニングがある。
「まだ育成の対象なので、1軍にいてもフィジカルの強化を積み上げていきます。島田も、篠木も球速のマックスとアベレージも上げられると思う。なので、そこは並行してやっていきます。もちろんコンディション管理、リカバリーもしっかりと時間を作りながら投げさせていきますよ」
篠木（左）と島田（右）も、2軍で地力をつけて1軍へとのし上がった(C)萩原孝弘
入来2軍コーチが説く「引き出し」の重要性
一方、“送り出す立場”の入来祐作2軍チーフピッチングコーチも、彼らの活躍に目を細める。
「デュプランティエとコックスが来ましたけれども、僕は投げさせてみないとわからないと思っていましたからね。今年は2軍の選手の需要は絶対に多くなると思っていました」
裏には周到な準備があった。1軍で必要とされる戦力を作るため、「ファームの連中はなんでもできるようにしないといけないと思っているんです。いろんなことができる“たくましい選手”になれって、今年は話すことが多い」と語る名伯楽の指導は多岐にわたった。
ピッチャーの仕事の本質は「ひとつひとつのアウトの積み重ね」。丁寧にアウトを取っていくことができなければイニングを“喰う”ことも出来ない。入来コーチには、独自の考えがある。
「リリーフから先発に行くことは結構できるんですよ。リリーフはこの1球で勝負が決まってしまうのですが、先発は猶予があるんです。なので先発からリリーフは難しいですけれども、自分の持ち球をどんどんゾーン内に投げ込めるピッチャーであれば、いろいろ需要があるんです」
自らの理想にすり合わせていくために、ポジションを確定しないことのメリットも力説する。
「調整が難しいなんて言っても、プロに入ったばっかりの子たちには、実際はわかりはしない。ちょっと前まで島田にも篠木にも、先発とリリーフ両方に足をかけとかないとアカンと言っていました。だからどっちかと決めないでやらせています」
そこにはピッチングコーチとしての確固たる信念がある。
「（先発とリリーフ両方に足をかけるのは）絶対に野球選手としての引き出しになりますし、絶対にいいことがあるんですよ」
“下”で育った選手が1軍の戦力となる――。このポジティブなサイクルはチーム強化の重要なポイントだ。その運用に関与している小杉コーチは、結果が出始めている現状をふまえ、ファームの取り組みに感謝する。
「僕は上がってきた選手たちに機会を与えるだけなんで。それができるのは入来さん、八木(快・二軍戦術・育成投手)コーチ、加賀(繁・投手育成)コーチ、大原(慎司)コーディネーター、バイオメカニクスの方々やR&D、S&Cの皆さんで育成してくれているからです。本当に頭が上がらないですよ」
そもそもDeNAには育成がチームの根幹にあったが、今までは選手がイマイチ育っていなかった現状があった。しかし、今年は若手投手陣たちの芽吹きを確かに感じられる。小杉コーチの口からも「デュプランティエもコックスも、(藤浪)晋太郎のいない中で、1軍で投げられるピッチャーが出てくる。片山(皓心)もこの先にチャンスはありますし、竹田祐にもやってもらわないと困る。入江(大生)も、(深沢)鳳介も、武田陸玖も控えているんで」と淀みなく期待の投手の名前が口をつく。
「個人的にはこの2〜3年の未来は明るいんじゃないかなと思っていますよ」
組織が一丸となって若手を育み、主戦場へと送り出す。勝利を求めながら経験を積ませ、やがて一流のピッチャーへ。新星たちの進むこの先が、きっと眩い光りを放つと信じたい。
[取材・文／萩原孝弘]