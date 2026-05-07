シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキの公式サイトが７日に更新され、緊急手術したことを報告した。４月２８日に緊急搬送され、「穿孔性（せんこうせい）虫垂炎による腹膜炎」と診断。緊急手術の後に胸水（きょうすい）が貯留し「被包化胸水（ひほうかきょうすい）を併発しました」という。１５日の松戸公演を延期し、１７日の新潟公演と１９日の石川公演を中止することを発表した。

「『Ａｎｇｅｌａ Ａｋｉ Ｔｏｕｒ ２０２６ ＳＨＡＤＯＷ ＷＯＲＫ』５／１５（金） 千葉 松戸公演、５／１７（日）新潟公演、５／１９（火）石川公演についてのお知らせ」と題して報告され「５／１５（金） 千葉 松戸森のホール２１、５／１７（日）新潟県民会館 大ホール、５／１９（火）石川 本多の森北電ホール公演のチケットを購入されたお客様へご案内させて頂きます」とアナウンス。

「４／２８（火）に腹痛などの症状があり緊急搬送され、医師から『穿孔性虫垂炎による腹膜炎』と診断され、緊急手術となりました。術後、胸水が貯留し、被包化胸水を併発しました」と経緯と病状を説明。「現在も処置が続けられており、順調に回復傾向ですが、医師から現状では開催が難しいと判断され、やむを得ず千葉 松戸公演を延期、新潟・石川公演を中止させていただくことになりました」とライブの延期・中止を発表した。松戸公演は８月１４日に延期。会場は同じ松戸森のホール２１で行われる。

石川公演以降のライブは予定通り開催予定と伝え、「公演を楽しみにしていただいていた皆さまには大変なご迷惑とご心配をおかけ致します事、そして急な発表になってしまったことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「改めて万全な状態で皆様にパフォーマンスをお届け出来ます様、アンジェラ・アキ、スタッフ一同準備をしてまいりますので、何卒ご理解ご了承の程お願い申し上げます」とつづられた。

【以下全文】

「Ａｎｇｅｌａ Ａｋｉ Ｔｏｕｒ ２０２６ ＳＨＡＤＯＷ ＷＯＲＫ」５／１５（金） 千葉 松戸公演、５／１７（日）新潟公演、５／１９（火）石川公演についてのお知らせ

５／１５（金） 千葉 松戸森のホール２１、５／１７（日）新潟県民会館 大ホール、５／１９（火）石川 本多の森北電ホール公演のチケットを購入されたお客様へご案内させて頂きます。

４／２８（火）に腹痛などの症状があり緊急搬送され、医師から「穿孔性虫垂炎による腹膜炎」と診断され、緊急手術となりました。術後、胸水が貯留し、被包化胸水を併発しました。現在も処置が続けられており、順調に回復傾向ですが、医師から現状では開催が難しいと判断され、やむを得ず千葉 松戸公演を延期、新潟・石川公演を中止させていただくことになりました。尚、以降の公演については予定通りの開催を予定しております。

公演を楽しみにしていただいていた皆さまには大変なご迷惑とご心配をおかけ致します事、そして急な発表になってしまったことを心よりお詫び申し上げます。改めて万全な状態で皆様にパフォーマンスをお届け出来ます様、アンジェラ・アキ、スタッフ一同準備をしてまいりますので、何卒ご理解ご了承の程お願い申し上げます。