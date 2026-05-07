犬の「ドッグラン」でやってはいけないNG行為7選

1.入ってすぐにリードを外す

ドッグランの入り口を抜けてすぐ、解放感からすぐにリードを外してしまうのは非常に危険な行為です。愛犬の性格にかかわらず、まずはリードをつけたまま場内を一周歩き、他の犬との相性や全体の雰囲気を確認しましょう。

いきなり走り出すと、周囲の犬を驚かせてしまい、予期せぬ攻撃を受けたりパニックを引き起こしたりする原因になります。まずは愛犬の興奮を落ち着かせ、「ここは安全な場所だ」と理解させてから放すのが、トラブルを防ぐための鉄則です。

2.スマホに夢中で愛犬を見ない

ドッグランは「犬を放っておける場所」ではありません。飼い主がスマホの操作に夢中になったり、他の飼い主とのお喋りに没頭して愛犬から目を離したりすることは絶対にやめましょう。

犬同士のトラブルは、ほんの一瞬の隙に発生します。愛犬が他の犬を怖がらせていないか、逆に追い詰められていないか、常に視界に入れておく必要があります。

愛犬の行動に責任を持てるのは飼い主だけです。常に「何かあったらすぐに駆け寄れる距離」で見守る姿勢を忘れないでください。

3.排泄物をそのままにして帰る

愛犬が排泄をした際、それに気づかず放置したり、見つけたのに片付けなかったりするのはマナー違反の代表格です。ドッグランは公共の場であり、多くの犬や人間が利用します。

放置された排泄物は、他の犬が踏んで汚れてしまうだけでなく、病気の感染源になる可能性も否定できません。自分の愛犬がどこで何をしているかを常に把握し、排泄をしたらすぐに適切な処理を行いましょう。

水で流す、袋に入れて持ち帰るなど、施設のルールに則った後始末を徹底してください。

4.マウンティングを「遊び」と放置する

他の犬に乗っかかる「マウンティング」を、仲良く遊んでいると勘違いして放置する飼い主がいますが、これは避けるべき行動です。

マウンティングは相手の犬にとって大きなストレスになり、支配的な態度として受け取られるため、激しいケンカに発展するケースが多々あります。

また、相手の飼い主にとっても非常に不快な行為です。愛犬がマウンティングを始めたら、すぐに引き離して落ち着かせましょう。相手が嫌がっているサインを見逃さないことが、良好な関係を保つコツです。

5.小さい子供を走り回らせる

ドッグランはあくまで「犬のための場所」であることを忘れてはいけません。小さな子供を連れて入場し、犬と一緒に追いかけっこをさせたり、大声を出して走り回らせたりするのは非常に危険です。

子供の急な動きや高い声は、犬の本能を刺激し、攻撃を誘発したり興奮させすぎたりすることがあります。また、大型犬が衝突すれば子供が大きなケガをする恐れもあります。

子供を同伴する場合は、必ず大人のそばに座らせ、犬を追いかけ回さないよう厳重に注意を払ってください。

6.追いかけっこがエスカレートしても止めない

犬同士が追いかけっこをしている様子は微笑ましいものですが、その熱量が上がりすぎないよう注意が必要です。最初は遊びのつもりでも、興奮がピークに達すると、噛みつきや本気のケンカに変わってしまうことがあります。

唸り声が大きくなったり、しっぽが下がったり、一方が執拗に追い詰められている様子が見えたら、すぐに介入して休憩させましょう。飼い主が「まだ遊んでいるだけ」と楽観視せず、客観的に状況を判断してクールダウンさせる勇気が、大きな事故を未然に防ぎます。

7.相性が悪い犬がいるのに無理に居続ける

どんなに大人しい犬でも、どうしても性格が合わない相手は存在します。もしドッグラン内に愛犬が怯える相手や、逆に愛犬が攻撃的になってしまう相手がいる場合は、無理にその場に留まらないようにしましょう。

「せっかく来たから」と粘ってしまうと、愛犬にとってドッグランが「怖い場所」という記憶に上書きされてしまいます。愛犬の様子が少しでもおかしい、ストレスを感じているようだと察知したら、潔く一度外に出るか、その日は帰宅するといった柔軟な判断が必要です。

入場前に確認！準備不足によるNG行為

ドッグランを利用する前の段階で、すでにトラブルの火種を作っている場合があります。まず、狂犬病や混合ワクチンの接種を済ませていない犬を入場させるのは、施設全体の安全を脅かす重大なルール違反です。

多くの施設では証明書の提示が求められますが、これは愛犬を病気から守るためでもあります。

また、ドッグラン内にお気に入りのおもちゃや、おやつなどの食べ物を持ち込むことも控えましょう。所有欲の強い犬がいる場合、それらを巡って激しい奪い合いや噛みつき合いが起こるリスクが非常に高いためです。

入場ゲートをくぐる前に、もう一度持ち物と健康状態をしっかり確認する習慣をつけましょう。

他の犬や飼い主との関わり方で気をつけること

場内では愛犬だけでなく、他の飼い主への配慮も欠かせません。特によくあるNG行為が、相手の許可なく他の家の犬におやつをあげることです。一見親切な行動に思えますが、その犬がアレルギーを持っていたり、食事制限中であったりする場合、深刻な健康被害を与えてしまう恐れがあります。

また、自分の愛犬が誰かに吠え続けたり、しつこくつきまとったりしている際、「すみません」の一言もなく放置することも、飼い主同士の感情的なトラブルを招きます。

お互いが気持ちよく利用できるよう、挨拶を交わし、何かあればすぐに声を掛け合えるような、風通しの良いコミュニケーションを心がけることが大切です。

まとめ

ドッグランは、飼い主が楽をする場所ではなく、愛犬と一緒に楽しむための場所です。「自分の犬は大丈夫」という思い込みが一番の危険を招きます。

常に周りを観察し、ルールを正しく守ることは、結果として大切な愛犬を傷つかせるリスクから守ることにつながります。マナーを大切にして、安全で快適な時間を過ごしましょうね。

(獣医師監修：寺脇寛子)