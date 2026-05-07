直近6戦5発の暴れっぷり、岡本和真がブルージェイズにもたらした“新たな儀式”が米で話題　「オカモトはユーモアと遊び心でチームをまとめている」

岡本の結束を高める試合前儀式も注目を集めている（C）Getty Images

ブルージェイズ・岡本和真の打棒に勢いがついてきた。

現地5月5日に敵地で行われたレイズ戦では初回に2試合ぶりとなる10号ソロをマーク。メジャーデビューから35試合目の2ケタ本塁打到達はホワイトソックスの村上宗隆に続く史上2人目のスピード記録となった。特に5月に入ってからは1日のツインズ戦の1試合2発から始まり直近6戦5発、10号まで到達と急激に状態を上げてきた。

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また岡本が新加入となったチームでもたらした新たなケミストリーも話題を集めている。

ブルージェイズの専門サイト『JAYS JOURNAL』は「彼はクラブハウスにぴったりの人」という副題をつけながら、岡本発案の試合前儀式を取り上げている。

記事の中では岡本のパフォーマンスについて立派にチームをけん引しているとしながら、さらに「ブルージェイズが予想できなかったかもしれないが、ワクワクするボーナスとして受け取るのはオカモトがブルージェイズのクラブハウスにいかに馴染んでいるかだ」と続ける。



言語の壁があり、異文化への適応という課題がありながら「オカモトはユーモアと遊び心をクラブにもたらし、チームをまとめる助けとなっている」と報じている。