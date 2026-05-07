2025年も好評だった「リンツチョコレート」とのコラボレーションの第二弾として、「ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ」では、旬のチェリーとローズ、そして「リンツチョコレート」を掛け合わせたアフタヌーンティーを期間限定で販売します。

「ニューヨークラウンジ」など4店舗と、インルームダイニングにて同時開催されるほか、「N.Y.ラウンジブティック」では、一部アイテムをBOXに詰め合わせたテイクアウトのアフタヌーンティーも販売。みずみずしいチェリーと上品に香るローズ、「リンツチョコレート」の濃厚なコクが織りなす、初夏の訪れを感じる華やかなアフタヌーンティーです。

「チェリーとショコラのクレープブーケ」

スペシャルディッシュには、カスタードとチェリーコンフィチュールを包み込んだココアクレープに、なめらかなダークチョコレートのシャンティーとフレッシュフルーツを添えた「チェリーとショコラのクレープブーケ」を用意。ブーケのように可憐なスペシャルディッシュに仕上げられています。

プティ・ガトー（イメージ）

プティ・ガトーは全5種。王道のフォレノワールに、チェリーの甘酸っぱさと上品なローズの香りが広がるジュレ、ミルクとビターの2種類のチョコレートをブレンドしたショコラパンナコッタにチェリーソースを重ねたヴェリーヌ、濃厚なチョコレートとジューシーなフレッシュチェリーが調和するタルト、ローズとラズベリーのムースの中にグリオットチェリージャムを忍ばせたムースが揃います。

「プチギフト リンドール（1個入り）」

スコーンはビターとミルクのチョコレートを練り込んだ生地に、さらにダークチョコレートチップを加えた「チョコレート」と、ホワイトチョコレートチップのやさしい甘みがアクセントの「ローズ」の2種。チェリージャムやアプリコットジャム、クロテッドクリームとともに焼きたてで提供されます。

さらに、ニューヨークラウンジでは先着2000人におみやげとして、リンドール1個入り「リンドール プチギフト」のプレゼントがあります。

セイボリー（イメージ）

セイボリーは、ゴボウの芳醇な香りが広がるポタージュをはじめ、鴨のうま味にリンツのダークチョコレートがもつ芳醇なコクとチェリーの酸味を掛け合わせたクレープや、チェリーの甘酸っぱさと生ハムの塩味が絶妙なキッシュ、彩り豊かなビーツのクスクスサラダなど、フレンチの技法を生かした繊細なメニューを、隣接するホテルのメインダイニング「ラ・プロヴァンス」から届けられます。

さらに、「イタリアンダイニング ジリオン」とファインダイニング「ラ・プロヴァンス」では、アフタヌーンティースタイルのデザートが付いたランチ＆ディナーコースを用意。シーンや好みに合わせて選べます。

ホテルのラグジュアリーな空間にて、「リンツチョコレート」とチェリー、そしてローズが織りなす贅沢な世界観に包まれる、心華やぐ優雅なティータイムを過ごしましょう。

AFTERNOON TEA MENU

＊印はニューヨークラウンジ、ハドソンラウンジ、インルームダイニングのみ

＜スペシャリテ＞

チェリーとショコラのクレープブーケ（＊）

＜プティ・ガトー＞

ローズとチェリーのクリスタルジュレ（＊）、チェリーとラズベリーのショコラヴェリーヌ、ローズチェリームース、チェリータルト、フォレノワール

＜スコーン（＊）＞

チョコレートスコーン、ローズスコーン

コンディメント：チェリージャム、アプリコットジャム、クロテッドクリーム

＜セイボリー＞

ゴボウのポタージュ、鴨とチェリーのクレープ ショコラのアクセント、パテ・ド・カンパーニュ オリーブ添え、チェリーとチーズのキッシュ 生ハムを添えて、ビーツのクスクスサラダ



＊いずれも税込・サービス料別

ニューヨークラウンジ By インターコンチネンタル 東京ベイ（1F）

ゆったりとしたソファが配されたラグジュアリーな空間で優雅なティータイムを過ごせます。

時間：11時30分〜19時LO

内容・料金：

●アフタヌーンティー 8250円

乾杯酒（ロゼスパークリングワイン）、スペシャリテ、プティ・ガトー5種、スコーン、セイボリー、ドリンク28種

［ドリンク］ クラシックティー3種、ハーブティー2種、フレーバーティー5種、日本茶2種、コーヒー6種、アイスコーヒー、アイスカフェオレ、アイスティー、ジュース3種、ノンアルコールスパークリングワインなど全28種

スペシャルモクテル（ニューヨークラウンジ限定）

●スペシャルドリンク（ノンアルコール）セット 9570円

スペシャルドリンクとアフタヌーンティーのセット スペシャルドリンク構成：チェリーシロップ、カルピス、ソーダ、ホイップクリーム、チェリー、金箔

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ハドソンラウンジ（1F）

ハドソンラウンジアフタヌーンティー（イメージ）

暖炉、バーを併設するスタイリッシュな雰囲気の中で、非日常なひとときを過ごせるホテルのシンボルラウンジです。

時間：11時30分〜 19時30分LO

内容・料金：

●アフタヌーンティー 7150円

スペシャリテ、プティ・ガトー5種、スコーン、セイボリー、ドリンク27種

［ドリンク］コーヒー6種、アイスコーヒー、アイスカフェオレ、アイスティー、日本茶2種、クラッシックティー2種、ハーブティー2種、フレーバーティー5種、ジュース3種、ノンアルコールスパークリングワインなど全27種

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ファインダイニング ラ・プロヴァンス（1F）

ラ・プロヴァンスアフタヌーンティースタイルデザート付きコース（イメージ）

南フランスの邸宅をイメージした店内で、5種の味覚を楽しめるアーティスティックな前菜「パレット・アート・オードブル」をはじめとする前菜、選べるメインディッシュ、アフタヌーンティースタイルのデザートを楽しめます。

時間：11時30分〜14時30分LO、17時30分〜20時LO

内容・料金：

※すべてのコースにハーブティーまたは コーヒー、紅茶など（10種）が付きます。

●ランチコース ※乾杯酒付き 6710円〜

前菜、メインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート（スイーツ4種、プティフール各種）

●ディナーコース ※乾杯酒付き 8910円

前菜3品、メインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート（同上）

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イタリアンダイニング ジリオン（1F）

イタリアンダイニング ジリオンアフタヌーンティースタイルデザート付きコース（イメージ）

スタイリッシュなニューヨークスタイルの店内で、彩り豊かなアンティパストミスト10種を三段のティースタンドに盛り付けたオードブルと、季節のスープ、6種類から選べるパスタ、アフタヌーンティースタイルのデザートを楽しめます。

時間：11時30分〜14時30分LO、17時30分〜20時LO

内容・料金：

※すべてのコースにハーブティーまたは コーヒー、紅茶など（10種）が付きます。

●ランチコース ※乾杯酒付き 6490円

ハイティースタイルオードブル、スープ、選べるパスタ、アフタヌーンティースタイルデザート（スイーツ4種、プティフール各種）

●ランチコース ※乾杯酒付き 7150円

ハイティースタイルオードブル、スープ、メインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート（同上）

●ディナーコース ※乾杯酒付き 8470円

前菜5種盛り合わせ、スープ、パスタ、メインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート（同上）

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インルームダイニング（客室）

インルームダイニングアフタヌーンティー（イメージ）

レインボーブリッジを臨むベイビュールームまたは隅田川を臨むリバービュールームにて、季節のアフタヌーンティーを楽しめます。

時間：11時〜19時30分LO

内容・料金： 平日7150円（土日祝7700円）

スペシャリテ2種、プティガトー5種、スコーン、セイボリー、ドリンク（コーヒー、紅茶・ハーブティーなど8種） ※ドリンクはセルフサービス

ザ・ショップ N.Yラウンジブティック（1F）

チェリーローズアフタヌーンティー with リンツチョコレートBOX（イメージ）

ホテルロビー階にあるケーキショップにて、テイクアウトのアフタヌーンティーが販売されます。

時間：11〜19時

内容・料金：

●チェリーローズアフタヌーンティー with リンツチョコレートBOX 3996円

［スイーツ］チェリーとラズベリーのショコラヴェリーヌ、フォレノワール、ローズとチェリーのクリスタルジュレ、ローズチェリームース

［スコーン］チョコレートスコーン、ローズスコーン、チェリージャム、クロテッドクリーム

［セイボリー］鴨とチェリーのクレープ ショコラのアクセント、パテ・ド・カンパーニュ オリーブ添え、チェリーとチーズのキッシュ 生ハムを添えて、ビーツのクスクスサラダ

［紅茶］ルピシア「アフタヌーンティー」ティーバッグ 2.5g×1個

●チェリーローズアフタヌーンティー with リンツチョコレートプティフールBOX 3456円

※上記と同じ内容のスイーツ、スコーン、紅茶が付きます。



■ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ「チェリーローズアフタヌーンティー with リンツチョコレート」

所在地：東京都港区海岸1-16-2

場所：

チェリーローズアフタヌーンティー with リンツチョコレート

・ニューヨークラウンジ By インターコンチネンタル 東京ベイ（1F）

・ハドソンラウンジ（1F）

・インルームダイニング（客室）

チェリーローズアフタヌーンティーwith リンツチョコレート付きランチ＆ディナーコース

・ラ・プロヴァンス（1F）

・イタリアンダイニング ジリオン（1F）

チェリーローズアフタヌーンティー with リンツチョコレートBOX

・N.Y.ラウンジブティック（1F）

TEL：03-5404-2222

期間：2026年5月8日（金）〜6月30日（火）

料金：上記参照



※写真はすべてイメージです。

※メニューは入荷状況により内容が変更になる場合があります。

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Text：森本有紀

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