【ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ】チェリーとローズ、リンツチョコレートを掛け合わせた華やかアフタヌーンティー
「チェリー×ローズ×リンツチョコレート」の華やかなアフタヌーンティー
2025年も好評だった「リンツチョコレート」とのコラボレーションの第二弾として、「ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ」では、旬のチェリーとローズ、そして「リンツチョコレート」を掛け合わせたアフタヌーンティーを期間限定で販売します。
「ニューヨークラウンジ」など4店舗と、インルームダイニングにて同時開催されるほか、「N.Y.ラウンジブティック」では、一部アイテムをBOXに詰め合わせたテイクアウトのアフタヌーンティーも販売。みずみずしいチェリーと上品に香るローズ、「リンツチョコレート」の濃厚なコクが織りなす、初夏の訪れを感じる華やかなアフタヌーンティーです。
スペシャルディッシュには、カスタードとチェリーコンフィチュールを包み込んだココアクレープに、なめらかなダークチョコレートのシャンティーとフレッシュフルーツを添えた「チェリーとショコラのクレープブーケ」を用意。ブーケのように可憐なスペシャルディッシュに仕上げられています。
プティ・ガトーは全5種。王道のフォレノワールに、チェリーの甘酸っぱさと上品なローズの香りが広がるジュレ、ミルクとビターの2種類のチョコレートをブレンドしたショコラパンナコッタにチェリーソースを重ねたヴェリーヌ、濃厚なチョコレートとジューシーなフレッシュチェリーが調和するタルト、ローズとラズベリーのムースの中にグリオットチェリージャムを忍ばせたムースが揃います。
スコーンはビターとミルクのチョコレートを練り込んだ生地に、さらにダークチョコレートチップを加えた「チョコレート」と、ホワイトチョコレートチップのやさしい甘みがアクセントの「ローズ」の2種。チェリージャムやアプリコットジャム、クロテッドクリームとともに焼きたてで提供されます。
さらに、ニューヨークラウンジでは先着2000人におみやげとして、リンドール1個入り「リンドール プチギフト」のプレゼントがあります。
セイボリーは、ゴボウの芳醇な香りが広がるポタージュをはじめ、鴨のうま味にリンツのダークチョコレートがもつ芳醇なコクとチェリーの酸味を掛け合わせたクレープや、チェリーの甘酸っぱさと生ハムの塩味が絶妙なキッシュ、彩り豊かなビーツのクスクスサラダなど、フレンチの技法を生かした繊細なメニューを、隣接するホテルのメインダイニング「ラ・プロヴァンス」から届けられます。
さらに、「イタリアンダイニング ジリオン」とファインダイニング「ラ・プロヴァンス」では、アフタヌーンティースタイルのデザートが付いたランチ＆ディナーコースを用意。シーンや好みに合わせて選べます。
ホテルのラグジュアリーな空間にて、「リンツチョコレート」とチェリー、そしてローズが織りなす贅沢な世界観に包まれる、心華やぐ優雅なティータイムを過ごしましょう。
AFTERNOON TEA MENU
＊印はニューヨークラウンジ、ハドソンラウンジ、インルームダイニングのみ
＜スペシャリテ＞
チェリーとショコラのクレープブーケ（＊）
＜プティ・ガトー＞
ローズとチェリーのクリスタルジュレ（＊）、チェリーとラズベリーのショコラヴェリーヌ、ローズチェリームース、チェリータルト、フォレノワール
＜スコーン（＊）＞
チョコレートスコーン、ローズスコーン
コンディメント：チェリージャム、アプリコットジャム、クロテッドクリーム
＜セイボリー＞
ゴボウのポタージュ、鴨とチェリーのクレープ ショコラのアクセント、パテ・ド・カンパーニュ オリーブ添え、チェリーとチーズのキッシュ 生ハムを添えて、ビーツのクスクスサラダ
各店舗のアフタヌーンティー詳細をご紹介！
＊いずれも税込・サービス料別
ニューヨークラウンジ By インターコンチネンタル 東京ベイ（1F）
ゆったりとしたソファが配されたラグジュアリーな空間で優雅なティータイムを過ごせます。
時間：11時30分〜19時LO
内容・料金：
●アフタヌーンティー 8250円
乾杯酒（ロゼスパークリングワイン）、スペシャリテ、プティ・ガトー5種、スコーン、セイボリー、ドリンク28種
［ドリンク］ クラシックティー3種、ハーブティー2種、フレーバーティー5種、日本茶2種、コーヒー6種、アイスコーヒー、アイスカフェオレ、アイスティー、ジュース3種、ノンアルコールスパークリングワインなど全28種
●スペシャルドリンク（ノンアルコール）セット 9570円
スペシャルドリンクとアフタヌーンティーのセット スペシャルドリンク構成：チェリーシロップ、カルピス、ソーダ、ホイップクリーム、チェリー、金箔
ハドソンラウンジ（1F）
暖炉、バーを併設するスタイリッシュな雰囲気の中で、非日常なひとときを過ごせるホテルのシンボルラウンジです。
時間：11時30分〜 19時30分LO
内容・料金：
●アフタヌーンティー 7150円
スペシャリテ、プティ・ガトー5種、スコーン、セイボリー、ドリンク27種
［ドリンク］コーヒー6種、アイスコーヒー、アイスカフェオレ、アイスティー、日本茶2種、クラッシックティー2種、ハーブティー2種、フレーバーティー5種、ジュース3種、ノンアルコールスパークリングワインなど全27種
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ファインダイニング ラ・プロヴァンス（1F）
南フランスの邸宅をイメージした店内で、5種の味覚を楽しめるアーティスティックな前菜「パレット・アート・オードブル」をはじめとする前菜、選べるメインディッシュ、アフタヌーンティースタイルのデザートを楽しめます。
時間：11時30分〜14時30分LO、17時30分〜20時LO
内容・料金：
※すべてのコースにハーブティーまたは コーヒー、紅茶など（10種）が付きます。
●ランチコース ※乾杯酒付き 6710円〜
前菜、メインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート（スイーツ4種、プティフール各種）
●ディナーコース ※乾杯酒付き 8910円
前菜3品、メインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート（同上）
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イタリアンダイニング ジリオン（1F）
スタイリッシュなニューヨークスタイルの店内で、彩り豊かなアンティパストミスト10種を三段のティースタンドに盛り付けたオードブルと、季節のスープ、6種類から選べるパスタ、アフタヌーンティースタイルのデザートを楽しめます。
時間：11時30分〜14時30分LO、17時30分〜20時LO
内容・料金：
※すべてのコースにハーブティーまたは コーヒー、紅茶など（10種）が付きます。
●ランチコース ※乾杯酒付き 6490円
ハイティースタイルオードブル、スープ、選べるパスタ、アフタヌーンティースタイルデザート（スイーツ4種、プティフール各種）
●ランチコース ※乾杯酒付き 7150円
ハイティースタイルオードブル、スープ、メインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート（同上）
●ディナーコース ※乾杯酒付き 8470円
前菜5種盛り合わせ、スープ、パスタ、メインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート（同上）
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インルームダイニング（客室）
レインボーブリッジを臨むベイビュールームまたは隅田川を臨むリバービュールームにて、季節のアフタヌーンティーを楽しめます。
時間：11時〜19時30分LO
内容・料金： 平日7150円（土日祝7700円）
スペシャリテ2種、プティガトー5種、スコーン、セイボリー、ドリンク（コーヒー、紅茶・ハーブティーなど8種） ※ドリンクはセルフサービス
ザ・ショップ N.Yラウンジブティック（1F）
ホテルロビー階にあるケーキショップにて、テイクアウトのアフタヌーンティーが販売されます。
時間：11〜19時
内容・料金：
●チェリーローズアフタヌーンティー with リンツチョコレートBOX 3996円
［スイーツ］チェリーとラズベリーのショコラヴェリーヌ、フォレノワール、ローズとチェリーのクリスタルジュレ、ローズチェリームース
［スコーン］チョコレートスコーン、ローズスコーン、チェリージャム、クロテッドクリーム
［セイボリー］鴨とチェリーのクレープ ショコラのアクセント、パテ・ド・カンパーニュ オリーブ添え、チェリーとチーズのキッシュ 生ハムを添えて、ビーツのクスクスサラダ
［紅茶］ルピシア「アフタヌーンティー」ティーバッグ 2.5g×1個
●チェリーローズアフタヌーンティー with リンツチョコレートプティフールBOX 3456円
※上記と同じ内容のスイーツ、スコーン、紅茶が付きます。
■ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ「チェリーローズアフタヌーンティー with リンツチョコレート」
所在地：東京都港区海岸1-16-2
場所：
チェリーローズアフタヌーンティー with リンツチョコレート
・ニューヨークラウンジ By インターコンチネンタル 東京ベイ（1F）
・ハドソンラウンジ（1F）
・インルームダイニング（客室）
チェリーローズアフタヌーンティーwith リンツチョコレート付きランチ＆ディナーコース
・ラ・プロヴァンス（1F）
・イタリアンダイニング ジリオン（1F）
チェリーローズアフタヌーンティー with リンツチョコレートBOX
・N.Y.ラウンジブティック（1F）
TEL：03-5404-2222
期間：2026年5月8日（金）〜6月30日（火）
料金：上記参照
※写真はすべてイメージです。
※メニューは入荷状況により内容が変更になる場合があります。
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Text：森本有紀
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。