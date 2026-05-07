EXILE TAKAHIRO（41）が7日放送のTOKYO FM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。母の職業について語った。

毎年、花を贈っていると母の日についてトークをする中、パーソナリティーの坂本美雨から「日頃は美容室でお忙しい」と母について話を振られたTAKAHIROは「小さい頃から、お手伝いをしていたので。小さい頃の夢とかって特になくて。美容師になるもんだと思って過ごしていたので」と明かした。

「当たり前に中学に行って高校に行って、美容専門学校に行って美容師になる人生なんだ、っていうのを、なんとなく自分の中でも決めつけてたというか、そういうものなんだろうなって思い込んでいて。とある日に、僕が専門学校に出る時でしたかね、高校卒業の時に、記念として、お袋が“髪を切ってほしい”って言って、自宅でお袋の髪初めて切ったんですよ。お袋も感動していたのか、で僕も見られたくなかったんですよ、恥ずかしくて。カットしている姿を。だからアイマスクをつけてもらってカットしたんですけど。そのアイマスクの下から涙がツーって流れていて。“なんていう恥ずかしい”って」と母との思い出を振り返った。

「なので、美容師さんに対しては凄く今もリスペクトがあって。うちの妹も美容師として頑張っているんですけど」と妹の職業も明かし、「やっぱり長く美容師として頑張っていらっしゃる方はどこかでリスペクトがあるというか。尊敬の念を抱いてしまうところありますね」と話した。

TAKAHIROは2006年、21歳でEXILEに加入。もともとは美容師として働いていた。プライベートでは、女優の武井咲と17年9月に結婚し、18年3月に長女、22年3月に次女、今年2月に三女の誕生を発表している。