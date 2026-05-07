ウォルト・ディズニー・カンパニーが、『D23 Asia：究極のディズニーファンイベント』を2027年にシンガポールで初開催することを発表した。

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シンガポールで初開催される『D23 Asia』は、ディズニーのストーリーテリング、クリエイティビティ、イノベーションに関する最新情報を、ファンにいち早く届ける唯一無二のイベント。アジア太平洋地域および世界各地からディズニーファン、そしてハリウッドや世界中のトップスターやストーリーテラーが一堂に会し、世界中で愛されるキャラクターや没入型の体験を通じて、ファンダムの力でグローバルなコミュニティをつないでいく。

2009年に公式ファンクラブ「D23」によってスタートした究極のファン体験をグローバルに展開する本イベント。「D23」という名称には特別な意味が込められており、“D”はディズニー、 “23”はウォルト・ディズニーがハリウッドに最初のスタジオを開設した年である1923年という数字に由来している。いまや世界規模でディズニーの物語とファンダムを祝う場へと進化してきた『D23：究極のディズニーファンイベント』。複数日にわたるこの没入型のイベントでは、ライブステージでのプレゼンテーション、特別な発表、インタラクティブな体験、限定グッズなどを通じて、ファンがディズニーの世界をより身近に体感できる機会を生み、世界中で愛される物語の裏側に触れながら、まるで魔法のようなひとときを楽しむことができる。

ウォルト・ディズニー・カンパニー チーフ・マーケティング＆ブランド・オフィサーのアサド・アヤズは、「D23をシンガポールで開催することは、アジア太平洋地域に広がるディズニーファンの情熱を象徴するとともに、その想いに応え、ファンの皆さんがいる場所でお会いしたいという私たちの想いを示すものです。D23 Asiaは、物語やキャラクター、体験を通じて生まれた強い絆を祝うため、ファンの皆さんを一つのコミュニティとしてつなぎ、今後のエキサイティングな展開をいち早くご覧いただける機会をお届けします」とコメント。

ウォルト・ディズニー・カンパニー APAC、インテグレーテッド・マーケティング＆APACオリジナルコンテンツ・ストラテジー、 エグゼクティブ・バイスプレジデントのキャロル・チョイは「ディズニーは、アジア太平洋地 域において大きく成長を続けるファンベースを築いています。シンガポールでのD23の開催は、この多様な地域のオー ディエンスに対し、新たなかたちで心に残る体験を届けていく当社の取り組みの一環です。D23 Asiaでは、ディズニープラスのAPACオリジナル作品の独占プレビューに加え、作品を手がけたクリエイターたちの声を直接お届けするなど、他にはない特別な体験をご提供します」と述べている。

『D23 Asia』は、米国カリフォルニア州アナハイムで培われた『D23』の伝統を受け継ぎ、近年の『D23 Brazil - A Disney Experience』などに続く、世界各地へと広がる取り組みの一環として開催される。シンガポールで開催される『D23 Asia』は、アジアのために新たに進化した体験を届けながら、『D23』ならではのスケールやクリエイティビティ、そしてファンを第一に考える姿勢を大切にしている。なお、日本ではこれまでに、2013年、2015年、2018年の3回、D23 Expo Japan が開催されている。

シンガポール政府観光局エクスペリエンス・デベロップメント・グループ アシスタント・チーフ・エグゼクティブのジーン・エンは、「今回、D23を東南アジアで初めて開催できることを大変嬉しく思います。ディズニーとともに、地域を超えてファンの皆さんの心に響く、記憶に残る体験を創り上げていきます。今回の開催は、私たちのパ ートナーシップをさらに強化するとともに、シンガポールが魅力あふれるイベントや体験の発信地としての存在感を一 層高める機会となります」と語っている。

なお、チケットやプログラムの詳細については後日発表される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）