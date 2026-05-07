有名投資家テスタ、ケタ違いの含み損！スクショで報告「こういう持ち株もある」
専業投資家のテスタが7日、自身のXを更新。新たな取引画像を投稿し、ケタ違いの含み損を抱えていることを報告した。
【画像】気になる！ケタ違いの含み損出したテスタの保有株
先日、ファンから「4月22日にテスタお師匠はSBGお持ちだった。6000円超えで利確して、ドテン売り、からのまた買い入り直した神トレード？」の質問に、「全くそんなことはできてなくて、ただ持ってるだけで含み益7000万以上からわずか３日くらいでマイテンして今これです」と反応。
投稿した画像では「ソフトバンクグループ」（9984）を保有し、プラス2340万円（＋7.75％）と表示されていた。
ケタ違いの含み益を抱えていたが今回、「＋2300万のスクショでニュースにしていただいてありがとうございます〜なのですが しっかりこういう持ち株もあるので、ぜひ「ケタ違いの含み損！」もニュースにしてもらえればと思います。よろしくお願いします」と報告。投稿された画像では銘柄は不明だが、マイナス8788万5000円（−11.41％）と表示されている。
テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。
【画像】気になる！ケタ違いの含み損出したテスタの保有株
先日、ファンから「4月22日にテスタお師匠はSBGお持ちだった。6000円超えで利確して、ドテン売り、からのまた買い入り直した神トレード？」の質問に、「全くそんなことはできてなくて、ただ持ってるだけで含み益7000万以上からわずか３日くらいでマイテンして今これです」と反応。
ケタ違いの含み益を抱えていたが今回、「＋2300万のスクショでニュースにしていただいてありがとうございます〜なのですが しっかりこういう持ち株もあるので、ぜひ「ケタ違いの含み損！」もニュースにしてもらえればと思います。よろしくお願いします」と報告。投稿された画像では銘柄は不明だが、マイナス8788万5000円（−11.41％）と表示されている。
テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。