井上尚弥に0-3判定負け

2日に行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチで、中谷潤人（M.T）は王者・井上尚弥（大橋）に0-3判定で敗れた。“世紀の一戦”で初黒星を喫したものの、高い評価は不変の28歳。都内には壁画が出現し、中谷も記念撮影。ファンからは様々な声が上がっている。

死力を尽くした36分。11回に井上の強烈アッパーで眼窩底骨折を負った中谷だが、最後まで打ち合い、そして判定で敗れた。

33戦目でプロ初黒星を喫したが、熱い戦いは東京ドームを埋めた5万5000人とPPV配信で視聴したファンの心を打った。

そんな中谷の激闘後の表情が壁画となっている。壁画アートカンパニー「OVER ALLs」が、東京・青山の本社外壁の壁画専用の壁面に描いた。

中谷をマネジメントする「スポーツバックス」は6日、インスタグラムを更新。サングラスをかけて壁画の前でポーズを取る中谷の写真を投稿すると、ネット上で反響。SNS上ではファンからは様々なコメントが寄せられた。

「素敵すぎる」

「まさかの本人！」

「中谷来てたのか、激アツすぎる」

「ご本人降臨！！！カッケーー」

「最高やな…最高やな」

また「OVER ALLs」もインスタグラムで制作の様子を投稿。ファンから「この絵ずっと残してほしいです」「負けてもかっこいい、評価も上げてる人はなかなかいません」「最高のアートありがとうございます！！」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）