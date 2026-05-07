女優の高島礼子が６日、自身のインスタグラムを更新。9日に新橋演舞場で初日を迎える「新派・松竹新喜劇 合同喜劇公演」の稽古場動画をアップした。



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「高島礼子」「久本雅美」「三田村邦彦」と出演者がカメラに向かって名前を言っていく動画。ドラマ「銭形平次」で知られた故大川橋蔵さんの次男で俳優の丹羽貞人も登場。波乃久里子らも姿を見せた。



公演は新派と松竹新喜劇が、それぞれの代表作である「明日の幸福」「お種と仙太郎」を、劇団の枠を超えた配役による2本立てで上演。「明日―」は「石井ふく子生誕百年記念」と銘打たれ、今年9月1日に100歳の誕生日を迎える石井ふく子氏(99)が演出。動画の最後には石井氏も登場し「来てね！」と呼びかけた。



「明日―」には高島、三田村、丹羽の他、尾上松也の妹・春本由香らが、「お種―」には波乃、藤山扇治郎らが、久本と渋谷天外は両方に出演する。フォロワーは「楽しそうだなあ」「も～美人すぎて惚れ直しちゃいます」「綺麗さのレベルが違いますね」「凄いメンバー」といった声が上がっていた。



（よろず～ニュース編集部）