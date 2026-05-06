「中日０−２阪神」（６日、バンテリンドーム）

阪神の伏見寅威捕手が何度もヒヤリとする場面に遭遇した。

三回２死は激痛に悶絶した。大島への初球だった。伏見は外角低めに構えていたが、サインミスで高橋遥人は１４９キロの直球を投じた。

伏見は慌ててミットを上げたが間に合わず、防具と体の間付近に直撃。そのまま背中からグラウンドに倒れ込んだ。それでもベンチに下がって治療は受けずに出場を続けた。

五回２死の打席ではカウント２−２からの高橋宏が体勢を崩してすっぽ抜けたカットボールが頭上を通過。球場がざわつくシーンがあった。

さらに続く内角直球もあわや死球になりそうなボールをなんとかファウルとしたが、再びグラウンドに転がり込んだ。

激痛に耐え、ヒヤリとする場面もあったが、高橋を３試合連続完封に導いた。試合直後は両手でハイタッチ。「（今季で）一番良かったんじゃないですか。当たり前のように自分の持っている球をしっかり投げられている」と振り返った。

ヒーローインタビューでは高橋から「バックにしっかり守ってもらって、（捕手の）伏見さんにしっかり引っ張ってもらったんで。はい、テンポよく投げれました」と労われた。