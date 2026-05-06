moon dropが、5月13日に新曲「アイライン」を配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、ライブで披露されていたがその詳細は一切明かされておらず、“アイラインが上⼿く引けなくて”という歌詞と美しいメロディラインが特徴で、ライブ映像の一部をSNSで公開するたびにリリースを待ち望むコメントがあったという。

涙がこぼれ、震えた手で上手く引けないアイラインと、未練タラタラだけど会いたいと言えない女性の心情を切り取り、「今 会いたい 気づいて欲しかった」と女性目線で綴られる失恋ソングに仕上がっているとのことだ。

なお、このあと24時から放送となるZIP-FMの番組「ROCKER ROOM」で楽曲のフル尺がオンエア解禁されるので、ぜひチェックしていただきたい。

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◾️浜⼝⾶雄也（Vo, G）コメント

排⽔⼝の周りにこびりついて取れなくなってるメイクの跡が、君を引きずってる⾃分みたいに⾒えて。この曲を書きました。君からもらった幸せも、思い出も、メイクみたいに⼀拭きで落とせたらよかったのに。

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前作に引き続き、本楽曲もキーボーディストのSUNNYをプロデューサーとして迎えており、アートワークは美人画アーティストむらまつちひろによる描き下ろしだ。さらに、この発表に合わせて日吉”JP”純平による撮り下ろしの新アーティスト写真も公開となった。

ジャケット写真

なお、moon dropは5月末からバンド史上初となるコンセプトツアー＜moon drop concept oneman live「⽉までラブストーリー」＞を東名阪クアトロで敢行する。東京が初恋・⽚想い・⻘春編、⼤阪が失恋・メンヘラ・未練編、愛知が恋路・軌跡・運命編と題し、それぞれのコンセプトに沿った異なる楽曲のセットリストでお届けする予定とのこと。なお、チケットはすでにソールドアウトとなっている。

◾️＜moon drop concept oneman live「⽉までラブストーリー」＞

▼concept：初恋・⽚想い・⻘春編

2026年5月31日（⽇）東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO OPEN 16:00 / START 17:00 ▼concept：失恋・メンヘラ・未練編

2026年6月17日（⽔）⼤阪・UMEDA CLUB QUATTRO OPEN 17:30 / START 18:30 ▼concept：恋路・軌跡・運命編

2026年6月18日（⽊）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO OPEN 17:30 / START 18:30