フルカワユタカ(DOPING PANDA)、荒井岳史(the band apart)、渡邊忍(ASPARAGUS)による共作曲「ソロウフェロウ」が本日5月6日に配信スタートとなった。これにともなって同曲ミュージックビデオも公開された。

「ソロウフェロウ」は、3人で作詞を手がけ、フルカワユタカと荒井岳史が作曲を担当した共作曲だ。深い信頼関係から生まれた息の合ったグルーヴも聴きどころ。公開されたミュージックビデオはフルカワユタカが監修したものだ。

アコースティックツアー＜ソロウフェロウ / ソロウフェロウ expand＞は、荒井岳史とのツーマンによるツアー前半と、渡邊忍を迎えたスリーマンによる後半といったかたちで、編成の異なるライブが各地で展開される予定だ。

■アコースティックツアー＜ソロウフェロウ / ソロウフェロウ expand＞

▼＜「ソロウフェロウ」 w/ 荒井岳史＞

5月16日(土) 長野・the VENUE

open16:30 / start17:00

5月17日(日) 群馬・高崎 SLOW TIME cafe

open16:30 / start17:00

5月23日(土) 大阪・島之内教会

open16:00 / start16:30

5月24日(日) 愛知・名古屋 TOKUZO

open16:30 / start17:30

▼＜「ソロウフェロウ expand」 w/ 荒井岳史、渡邊忍＞

5月30日(土) 栃木・宇都宮 HELLO DOLLY

open17:30 / start18:00

5月31日(日) 岩手・奥州 back state

open17:00 / start17:30

6月12日(金) 東京・亀戸文化センター カメリアホール

open18:30 / start19:00

▼チケット

・ソロウフェロウ公演：4,500円(税込 / 1Drink代別)

・ソロウフェロウ expand公演：4,800円(税込 / 1Drink代別)

詳細：https://eplus.jp/solowfellow/