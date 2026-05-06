DOPING PANDAフルカワユタカ × the band apart荒井岳史 × ASPARAGUS渡邊忍、共作曲「ソロウフェロウ」MV公開
フルカワユタカ(DOPING PANDA)、荒井岳史(the band apart)、渡邊忍(ASPARAGUS)による共作曲「ソロウフェロウ」が本日5月6日に配信スタートとなった。これにともなって同曲ミュージックビデオも公開された。
「ソロウフェロウ」は、3人で作詞を手がけ、フルカワユタカと荒井岳史が作曲を担当した共作曲だ。深い信頼関係から生まれた息の合ったグルーヴも聴きどころ。公開されたミュージックビデオはフルカワユタカが監修したものだ。
アコースティックツアー＜ソロウフェロウ / ソロウフェロウ expand＞は、荒井岳史とのツーマンによるツアー前半と、渡邊忍を迎えたスリーマンによる後半といったかたちで、編成の異なるライブが各地で展開される予定だ。
■フルカワユタカ × 荒井岳史 × 渡邊忍「ソロウフェロウ」
2026年5月6日(水)リリース
配信リンク：https://pcim.lnk.to/sollowfellow
■アコースティックツアー＜ソロウフェロウ / ソロウフェロウ expand＞
▼＜「ソロウフェロウ」 w/ 荒井岳史＞
5月16日(土) 長野・the VENUE
open16:30 / start17:00
5月17日(日) 群馬・高崎 SLOW TIME cafe
open16:30 / start17:00
5月23日(土) 大阪・島之内教会
open16:00 / start16:30
5月24日(日) 愛知・名古屋 TOKUZO
open16:30 / start17:30
▼＜「ソロウフェロウ expand」 w/ 荒井岳史、渡邊忍＞
5月30日(土) 栃木・宇都宮 HELLO DOLLY
open17:30 / start18:00
5月31日(日) 岩手・奥州 back state
open17:00 / start17:30
6月12日(金) 東京・亀戸文化センター カメリアホール
open18:30 / start19:00
▼チケット
・ソロウフェロウ公演：4,500円(税込 / 1Drink代別)
・ソロウフェロウ expand公演：4,800円(税込 / 1Drink代別)
詳細：https://eplus.jp/solowfellow/
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