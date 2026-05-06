◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第１５節 町田２―０横浜ＦＭ（６日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田はホームで横浜ＦＭに２―０で勝利した。黒田剛監督は試合後の会見で、この試合でベンチ外となったＤＦ中山雄太の状態について「けがの部位とか、長さとかの表現は難しいが、少し違和感とか、またはＭＲＩの結果待ちとか、色々なことがある」と、コンディションに問題があることを明かした。

前節の鹿島戦からＦＷ相馬勇紀もベンチから外れており、鹿島戦後に「前のリーグ戦（４月５日・ＦＣ東京戦）でけがしたところがサウジアラビアに行ってから復調し、試合も痛みをこらえながら戦ってくれた状況もあった。それをさらに悪化させることのないように、大事を取った」と言及。中山だけでなく、ＭＦネタラビもケガであることを明言した。

指揮官は「疲労がかなり蓄積していることも含めて、１試合、ないしは２試合は飛ばした方がいいかな、と。そこまでに復帰できるかどうかは分からないが、選手たちもやる気ではいる。どういう調整になるか分からないが、少なからずちょっとした体の不具合が生じていたことは言える」と話した。この日は先発を鹿島戦から７人変更。チームの主力が不在の中、複数得点を奪いながら、完封勝利を手にした。