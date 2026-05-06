YouTubeで公開中の経済エンターテインメント番組「REAL VALUE」最新回が6日までに更新。今年開始の新企画「REAL CAREER」に初の女性3人の希望者が登場し、話題を呼んでいる。

同企画は学歴や過去の過ちなどで職に恵まれなかった人や、人生を変えたい人を発掘する“日本一シビアな就活番組”として今年開始の同チャンネルの新企画。出演したのは、家庭内不和の影響などから摂食障害に陥り、体重が17キロまで落ちた経験を持つアパレル店員の小沼綺音さん（かのん、25）、出版業界でキャリアウーマンとして働くも、30代での結婚、妊娠を機に夢を諦めた鹿之賦宏美さん（45）、30代のエッセーコンテスト受賞を機に主婦作家としても活動する岡本千春さん（69）の3人。それぞれが自身の生い立ちや夢をプレゼンし、「REAL VALUE」に出演する経営者らの審査を受けた。

合格するのは1人のみで面接の末、まずは鹿之賦さんが脱落。残る小沼さん、岡本さんでディベートなどを行い、最終投票の結果、小沼さんが「REAL CAREER」認定者に選ばれた。

12人中10人が投票する圧勝で小沼さんは「ありがとうございます。ここからいっぱい努力をしなければいけないなと思っているので、安心よりもどんなことをしなければいけないのだろうと思うことが強いので、みなさんいろいろ教えていただけますか」とあいさつ。初々しい姿に経営者らも優しい視線を見つめていた。チェアマンを務めた起業家の中野優作氏は「全員が応援したい気持ちで見ていたと思うので。ここから25歳で人生を変える上で大事なのは周囲の応援を借りるところだと思うので。頑張ればいけるのではないかなと思います」と声をかけた。

今後小沼さんは番組の支援を受け、人生を輝かせるためのさまざまな活動のサポートを受ける。かつて人気テレビ番組に出演してタレントとして活動した経験もあるなど愛くるしい見た目も特徴だが、「REAL VALUE」などを手がける溝口勇児氏は「キャラクター的に『守りたい』とか思われがちだとは思うんですけど、僕は自立して輝いてほしいなと思います。楽な選択をするのではなくて厳しい道を選ぶことが結果として未来の自分をつくることになる」とエール。小沼さんも「一番そこがやりたくてここに来たので。うれしいお言葉です」と返していた。

コメント欄では「正直今回が一番おもしろかった」「今回の志願者めっちゃよかった」といった声のほか、小沼のテレビ出演時代を知る視聴者からは「このチャンスを次につなげてほしい」「元気そうで安心した」といった投稿も多くみられた。