【義実家へ帰省、ムリ〜！】義弟が不倫・再婚！？子は察する？【第13話まんが】#ママスタショート
長期休暇の時期が近づくと「ああ、またかあ」なんてため息ほろり。義実家への帰省を前にママたちは、多種多様な思いや悩みを抱えているようです。ママたちが「義実家へ帰省、ムリ〜！」と思わず言いたくなるエピソードを紹介します。
今回は、突然の家族関係の変化により起こった一件です。
来週は義実家への帰省。いつもなら問題ないのですが、今回ミユキさんは浮かない顔です。その理由は義弟の不倫・離婚。しかも不倫相手は20歳で、さらに妊娠中。これを中2と小5のわが子にどのように説明するかで、ミユキさんは頭を抱えているのです。
夫「もう中2に小5だろ？ あえて言わなくても状況を察せられる歳だって」
実家の悪口を言われているように感じたのか、夫は不機嫌な様子でミユキさんの相談を跳ね除けます。説明もないまま義実家へ行くと、弟の元妻もいとこたちもおらず、いるのは妊娠している見知らぬ若い女性という状況になります。いや多感な時期のわが子に「察しろ」とか無理難題、やめてあげて〜。
みなさんも、義実家への帰省「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、突然の家族関係の変化により起こった一件です。
来週は義実家への帰省。いつもなら問題ないのですが、今回ミユキさんは浮かない顔です。その理由は義弟の不倫・離婚。しかも不倫相手は20歳で、さらに妊娠中。これを中2と小5のわが子にどのように説明するかで、ミユキさんは頭を抱えているのです。
実家の悪口を言われているように感じたのか、夫は不機嫌な様子でミユキさんの相談を跳ね除けます。説明もないまま義実家へ行くと、弟の元妻もいとこたちもおらず、いるのは妊娠している見知らぬ若い女性という状況になります。いや多感な時期のわが子に「察しろ」とか無理難題、やめてあげて〜。
みなさんも、義実家への帰省「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部