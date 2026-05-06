宮崎vs琉球 スタメン発表
[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第15節](いちご)
※14:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 24 松本雄真
DF 28 眞鍋旭輝
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 10 井上怜
MF 27 山内陸
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 15 安部崇士
DF 45 田中誠太郎
MF 8 力安祥伍
MF 82 坂井駿也
FW 18 佐藤遼
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司
[FC琉球]
先発
GK 50 川島康暉
DF 22 神谷凱士
DF 27 船橋勇真
DF 35 千葉和彦
MF 7 茂木駿佑
MF 16 井堀二昭
MF 23 曽田一騎
MF 28 津覇実樹
MF 46 池田廉
MF 89 高木大輔
FW 26 カル・ジェニングス
控え
GK 1 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
MF 6 志慶眞巧洋
MF 8 堀内颯人
MF 11 石浦大雅
MF 13 岩本翔
MF 17 加藤悠馬
FW 18 上野瑶介
FW 19 佐藤未勇
監督
平川忠亮
※14:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 24 松本雄真
DF 28 眞鍋旭輝
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 10 井上怜
MF 27 山内陸
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 15 安部崇士
DF 45 田中誠太郎
MF 82 坂井駿也
FW 18 佐藤遼
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司
[FC琉球]
先発
GK 50 川島康暉
DF 22 神谷凱士
DF 27 船橋勇真
DF 35 千葉和彦
MF 7 茂木駿佑
MF 16 井堀二昭
MF 23 曽田一騎
MF 28 津覇実樹
MF 46 池田廉
MF 89 高木大輔
FW 26 カル・ジェニングス
控え
GK 1 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
MF 6 志慶眞巧洋
MF 8 堀内颯人
MF 11 石浦大雅
MF 13 岩本翔
MF 17 加藤悠馬
FW 18 上野瑶介
FW 19 佐藤未勇
監督
平川忠亮