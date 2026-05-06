マンチェスター・ユナイテッドのカゼミロ Photo/Getty Images

写真拡大

マンチェスター・ユナイテッドが今夏の移籍市場で、中盤の全面刷新に乗り出すようだ。

『Daily Mail』によると、クラブは中盤3選手の獲得に向け、総額1億5000万ポンド（約320億円）の予算を確保しているという。先日のリヴァプール戦勝利でチャンピオンズリーグ復帰を決め、1億ポンド超の増収が見込めることも後押しとなっている。すでにカゼミロの退団が決まっており、その後釜となる「ビッグネーム」に約8000万ポンドを投じる計画とされるなど、再建に向けた動きが本格化している。

補強リストの筆頭にはノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンが挙がるが、移籍金が1億ポンド規模に達する可能性が障壁となり、マンチェスター・シティとの争奪戦では不利とみられている。そのため、ブライトンのカルロス・バレバやクリスタル・パレスのアダム・ウォートン、さらにレアル・マドリードのオーレリアン・チュアメニらが代替候補として浮上している。

また、期待に応えきれていないマヌエル・ウガルテの放出も検討されており、後任としてウェストハムのマテウス・フェルナンデスらに約4000万ポンドを投じる可能性がある。

加えて、サウサンプトンの若手シェイ・チャールズの獲得も視野に入れており、約2000万ポンドでの獲得を模索。実績ある主力と将来性のある若手をバランスよく補強することで、スカッド全体の底上げを図る構えだ。

チャンピオンズリーグという舞台に復帰するユナイテッドにとって、中盤の再構築は最優先事項となる。キャリック暫定監督の下で立て直しつつあるチームが、この大型投資によってどこまで進化するのかが注目される。