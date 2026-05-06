将来的に5人に1人がなると言われている「認知症」。運や遺伝によってなると考える人も多いが、じつは意外な習慣によって、そのリスクを高めてしまうことがわかった。その影響は20代から始まっているとも言う。

その事実を紹介したのが、オックスフォード大学の研究員として世界的難病の治療法の発見に貢献し、現在は医師としても活躍する脳と糖の専門家である下村健寿氏の著書 『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 だ。認知機能を崩壊させる「黒幕」の正体や、そのメカニズム、そして脳を守るための習慣を紹介した同書から、一部を抜粋・編集し紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「糖の摂りすぎ」が認知症リスクを高める

認知症というと「家系の問題」「遺伝だから防げない」と考える人は少なくないが、じつは意外な原因がある。

元オックスフォード大の医学研究者であり、医師としても活躍する「糖と脳」の専門家である下村健寿氏は著書『糖毒脳』で、こう指摘している。

じつは私たちの身近なところに、脳を蝕む「魔の手」が潜んでいます。

それは、日々の食生活に潜む「糖」です。

――『糖毒脳』より引用

糖を摂ると血糖値を下げるためにインスリンが分泌される。

しかし糖の過剰摂取が続くと、やがてインスリンが出づらくなったり、効き目が落ちたりしてしまう。

インスリンは脳内で「学習」や「記憶」を司る脳神経細胞同士の情報伝達をスムーズにしたり、アルツハイマー病の原因となる「アミロイドβ」などによる攻撃から脳神経細胞を守る役割も果たしている。

そのインスリン分泌に異常がおきるため、結果として糖の摂りすぎは認知症リスクを高めてしまうのだ。

「そんなに食べてない」と言う人が見落としているもの

つまり、糖を含む食事を摂りすぎないことが、認知症の予防において効果的である。

下村氏も、同書でこう書いている。

重要なポイントが、ごく当たり前に聞こえるかもしれませんが「食べすぎない」ことです。

――『糖毒脳』より引用

しかし、食事という行為を意思だけで完全にコントロールするのは簡単ではない。

つまり本当に危険なのは「自分では食べすぎていないと思っている人」だという。

下村氏はこう書いている。

「あまり食べてない」と主張する方はほとんどの場合、「自分で意識することなく」食事をとっているんです。いわゆる「ながら食べ」というやつです。

――『糖毒脳』より引用

テレビを見ながら。

仕事をしながら。

スマホを見ながら。

会話をしながら。

こうした時間に、無意識にお菓子をつまんでしまう人が多いのだ。

「ながら食べ」が膵臓を酷使し、脳にも影響を及ぼす

そして同書ではこうも指摘されている。

こういった「ながら食べ」でよく摂取されるのは、チョコレートやスナック菓子など、糖質の多く含まれているものが中心になりがちです。短時間で栄養価の高いものを摂取して、主食で不足した分を容易に補おうと体が要求しているからです。

――『糖毒脳』より引用

本人にとっては「食事」ではないから、記憶にも残りにくい。

しかし、体の中ではしっかりとインスリンが分泌されている。

こうした小さな積み重ねが、インスリンを分泌する膵臓を酷使し、その機能を弱めていく。

それがやがて、糖代謝の乱れを招き、脳にも悪影響を及ぼしていくのだ。

（本稿は、 『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 の内容を引用して作成した記事です）

下村健寿（しもむら・けんじゅ）

福島県立医科大学卒。同大副理事、医学部病態制御薬理医学講座主任教授。現役内科医でもある基礎医学研究者。日本糖尿病学会東北支部学術評議員。日本内科学会認定内科医。医学博士。群馬県前橋市出身。2004年、日本で働いていた大学医学部から、英国オックスフォード大学への就職を試み、執念の就職活動を実らせて成功。オックスフォード大学正式研究員として、世界を代表する生理学者フランセス・アッシュクロフト教授の薫陶を8年間受けた。その間、新生児糖尿病治療法の発見という世界的快挙に貢献。新生児糖尿病の最重症型であるDEND症候群の脳神経症状治療有効例を報告した論文は米国神経学会誌「Neurology」よりEditorial論文に選出された。貢献を認められて2006年と2010年にオックスフォード大学メリット賞を2度受賞。日本帰国後は、新生児糖尿病に加えて肥満・2型糖尿病などの生活習慣病について、インスリン分泌や脳機能の観点から研究している。