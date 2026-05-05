「なぁに？」 つぶらな瞳でカメラを見つめる天使

YouTubeチャンネル「Mythicbells」では、ペルシャ猫の子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいすぎて一生見ていられる」「世界一かわいい子猫だ」の声が続出しました。

【画像5枚】視聴者悶絶！これが、子猫のあざとすぎる“かまってポーズ”です！

注目を集めたのは「Cute Persian kitten, Intrepid ? 07.30.11」という動画。主役は小さなバスケットの中で寝転がっておもちゃと遊ぶ子猫です。おなかを見せて遊ぶ姿から、居心地がよく安心している様子が伝わってきますね。

飼い主さんの女性が声をかけながら子猫の頭に優しく触れました。子猫はふわふわの体を右へ左へとひねり、一生懸命に起き上がります。「なぁに？」と言わんばかりにつぶらな瞳でじっとカメラを見つめる表情は、まさに“愛らしい”のひと言。

「遊んでよ！」 必死のかまってアピールに悶絶

「ねぇねぇ、遊んでよ！ かまってかまって！」と言わんばかりに、子猫は短いおててを伸ばすなどアピールをやめません。

何度も身を乗り出す子猫ですが、どうやら今日はバスケットから出る気分ではないよう。代わりに、「一緒に遊ぼうにゃ〜」と何度も手足をバタつかせます。飼い主さんがカメラを向けて見守り続ける中、子猫は再びおもちゃ遊びに夢中になるのでした。）

動画を見た人からは「体をよじっている姿がかわいすぎる」「疲れを吹き飛ばす一番のセラピーだわ！」など、無防備な子猫の姿に夢中になったコメントが多数寄せられていました。ぜひ動画を見て、あどけない子猫の表情に癒やされてくださいね。