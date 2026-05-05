女優の青野さくらが4月27日発売の「週刊ヤングマガジン」に登場。自身のインスタグラムで初グラビアをアピールした。



【写真】お腹がのぞく抜群スタイル ミス慶應理工に輝いた2021年の姿

発売日に「初めてのグラビアに挑戦しました ぜひご覧ください！」と記した青野は福岡県出身で2000年生まれ。慶応大の理工学部を卒業している。在学中の2021年にはミス慶應理工コンテストでグランプリに輝いたほか、「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST」でも準グランプリに。25年の横浜国際映画祭の新人女優公開オーディションではファイナリストに選出されている。



1日には「こんな感じのふとした瞬間が結構好きかも」と、ソファーでナチュラルな表情を浮かべるオフショットも披露。たわわな双丘に思わず目を奪われる姿などを披露している。また、4日には未公開ショットが掲載されている「ヤンマガWebでの配信が始まりました」と紹介。バスタブで笑みを浮かべるカットとともに、ファンに「ぜひご覧ください！」と呼びかけた。



ファンからは「自然な笑顔がいい」「可愛くてナイススタイル」「めちゃくちゃ綺麗」「大人の色気がスゴすぎる」「神です！ありがとうございます」「反則です」「美肌美人でスタイル綺麗」など、多くの称賛の声が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）